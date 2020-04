Venom : Tom Hardy partage les coulisses du combat final

L'acteur Tom Hardy a partagé une vidéo des coulisses du tournage de « Venom » sur son compte Instagram. Une courte séquence qui présente son opposition finale face à Riz Ahmed dans le rôle du méchant, mais les CGI en moins.

En 2018, Ruben Fleischer a présenté Venom, le premier spin-off de Spider-Man produit par Sony. Malgré des critiques catastrophiques de la presse, le long-métrage a rapporté plus de 856 millions de dollars au box-office. Un score largement suffisant pour le studio qui produit une suite, réalisée par Andy Serkis. Le premier opus voyait notamment Tom Hardy dans le rôle de Eddie Brock s'opposer à Riz Ahmed dans la peau du docteur Carlton Drake, qui devenait par la suite Riot.

La danse de Venom

Tom Hardy s'est rendu sur son compte Instagram pour partager une vidéo des coulisses de Venom. Une courte séquence qui présente le combat final entre Tom Hardy et Riz Ahmed, avant que les effets numériques ne soient ajoutés. Filmée par la co-scénariste Kelly Marcel, la vidéo offre aux fans un aperçu de la maladresse des deux interprètes avant l'ajout des CGI. Une séquence qui prouve l'absence totale de chorégraphie...

Il faut dire que la scène en question, une fois les CGI ajoutés, n'est pas beaucoup mieux. Une conclusion esthétiquement hideuse qui n'avait pas du tout convaincu les fans. Si Riot est bien hors course, Venom rencontrera un nouvel antagoniste de taille dans la suite de ses aventures. Venom 2 verra en effet l'apparition de Woody Harrelson dans la peau de Carnage, un personnage culte des comics, et plus particulièrement de l'univers de Spider-Man.

Réalisée par Andy Serkis sur un scénario de Kelly Marcel, cette suite mettra également en vedette Michelle Williams dans la peau d'Anne Weying et Naomie Harris dans le rôle de Shriek, autre personnage central de l'univers Spider-Man. Avec une telle équipe, l'espoir d'avoir une suite supérieure au premier film est vif !