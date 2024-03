Aussi terrifiant que Rec ? Ce nouveau film d'horreur est dispo sur Prime Video

Nouveauté Prime Video : le film d'horreur "Venus" avec Ester Exposito, mis en scène par le réalisateur du terrifiant "Rec", Jaume Balaguero, et adapté d'une nouvelle de Lovecraft. Un long-métrage qui devrait plaire aux amateurs de sueurs froides.

Venus : c'est quoi ce film d'horreur dispo sur Prime Video ?

En seulement quelques films, le réalisateur espagnol Jaume Balagueró s'est imposé comme une figure de proue du cinéma d'horreur et du thriller psychologique. Son talent pour créer des atmosphères oppressantes et son habileté à manipuler les peurs primales du public sont devenus sa signature. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve la série de films Rec co-réalisée avec Paco Plaza, qui a révolutionné le genre du found footage, et dont le premier volet est considéré comme l'un des films les plus terrifiants de l'Histoire, ou encore des longs-métrages de terreur psychologique, comme Malveillance ou La Secte sans nom.

Alors pour les amateurs, chaque film mis en scène par le réalisateur mérite représente un petit événement en soi. Son dernier long-métrage, Venus, a été privé d'une sortie en salles en France. Mais bonne nouvelle : il vient de débarquer sur Prime Video après avoir été présenté en avant-première au festival de Gérardmer en 2023.

D'après Lovecraft

Venus est le deuxième film de l'anthologie horrifique The Fear Collection, sous l'égide du producteur Alex de la Iglesia. Ce film s'inspire de la nouvelle "La Maison de la sorcière" de l'auteur emblématique H.P. Lovecraft, parue en 1933, qui s'intègre au vaste corpus du mythe de Cthulhu développé par l'auteur.

Le scénario suit l'histoire d'une danseuse interprétée par Ester Expósito, rendue célèbre pour son rôle dans la série Élite de Netflix, qui après avoir volé un sac dans la boîte de nuit où elle est employée, est poursuivie par une bande de criminels. Cherchant refuge, elle se retrouve dans l'appartement de sa sœur, découvrant rapidement que ce lieu cache une présence bien plus terrifiante que ses poursuivants.

La trame narrative de Venus transpose les éléments horrifiques de la nouvelle de Lovecraft dans un contexte contemporain, mettant en scène une lutte pour la survie contre des forces aussi bien humaines que surnaturelles. La nouvelle originale de Lovecraft raconte l'expérience terrifiante d'un étudiant logeant dans une chambre hantée par le spectre d'une sorcière échappée au massacre de Salem, avec des rêves qui se mêlent progressivement à la réalité.