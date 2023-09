Vermines : ce film d'horreur français fait le buzz aux USA

Alors qu'il n'est attendu que le 27 décembre au cinéma en France, le film d'horreur "Vermines" a été présenté en avant-première aux États-Unis, dans l'un des festivals de genre les plus connus au monde. Et les premiers retours prédisent une belle surprise horrifique.

Vermines : c'est quoi ce film d'horreur français avec des araignées ?

Attendu au cinéma le 27 décembre prochain, Vermines est un long-métrage signé Sébastien Vaniček qui nous entraîne dans le quotidien de Kaleb, un presque trentenaire, vivant seul dans un immeuble de banlieue. Passionné de créatures exotiques, il caressait le rêve d'ouvrir une ferme tropicale avec son meilleur ami, jusqu'à ce que la vie les sépare. Un jour, il ramène une araignée vénéneuse dans son immeuble pour parfaire son élevage, sans en connaître son extrême dangerosité.

Peu de temps après l'avoir ramenée, l'araignée échappe à sa surveillance et se retrouve quelque part dans l'immeuble, prête à pondre des centaines d'œufs... Kaleb va alors devoir trouver un moyen de sortir de cet immeuble infesté d'araignées mortelles géantes, avec l'aide d'autres habitants, alors qu'une quarantaine a été décrétée.

Vermines © Tandem

Au casting de ce film de genre français, on retrouve Théo Christine dans le rôle principal, entouré de Finnegan Oldfield, Sofia Lesaffre ou encore Jérôme Niel. Pour davantage de réalisme, de véritables araignées ont été utilisées, et non des effets spéciaux. Et à en croire les premiers retours, le film Vermines devrait faire frissonner les arachnophobes...

Des excellents premiers retours

Vermines a été présenté en avant-première au Fantastic Fest d'Austin, au Texas, après avoir reçu un bon accueil à la Mostra de Venise. Un festival incontournable pour les amateurs de films fantastiques. Et les premiers retours de la part de médias spécialisés sont excellents.

Citons en premier lieu le site numéro un en ce qui concerne le cinéma horrifique : Bloody Disgusting. Pour eux, c'est simple, Vermines est l'un des meilleurs films d'horreur avec des araignées tueuses :

Vaniček a simplement fait l'un des meilleurs films avec des araignées tueuses qu'on ait pu voir en trente ans, et ce n'est rien de le dire.

L'ambiance en huis clos du film a fait frissonner les premiers spectateurs, avec notamment une scène dans laquelle les protagonistes doivent se déplacer entre des murs remplis de bestioles venimeuses...

Même son de cloche pour le média Gizmodo qui a également eu le privilège de découvrir Vermines au Fantastic Fest :

Même s'il n'est pas exempt de défauts, Vermines est excellent. Il vous fera à la fois vous tortiller sur votre siège, et vous agripper à lui.

Il y a quelques semaines, le long-métrage avait fait sa première mondiale à la Mostra de Venise, à la semaine internationale de la critique. Et les premiers retours avaient également été très positifs. On pouvait par exemple lire (via CineEuropa) :

Le style du film renvoie par moments à l'intensité de The Raid de Gareth Evans ou Attack the Block de Joe Cornish, mais le film reste tout de même sur le registre plus réaliste du film de survie. Bien que la nouveauté du film soit le commentaire social qui va avec son décor, ce n’est en fait pas sa grande force : c'est en tant que film de monstres bien fait que Vermines fonctionne le mieux.

Pour nos confrères de Konbini, Vermines était "un film de pur divertissement, effrayant, et généreux, le tout saupoudré d'une ferveur politique importante et nécessaire"