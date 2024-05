Cannes 2024 : on a vu une comédie policière survoltée, suite d'un énorme succès coréen

Le 77e Festival de Cannes a proposé en séance de minuit "Veteran 2", la suite d'une comédie policière qui avait fait plus de 13 millions d'entrées en Corée du Sud en 2015.

Veteran 2 : la suite qu'on attendait

Voilà presque dix ans maintenant qu'est sorti Veteran (2015), une comédie policière géniale venue de Corée du Sud. Un film que la majorité du public français ne connaît malheureusement pas, puisque le long-métrage est resté inédit chez nous, en dépit d'une belle projection lors du Festival du Film Coréen à Paris en 2015. Pourtant, dans son pays d'origine, Veteran a été un carton, attirant plus de 13 millions de spectateurs et de spectatrices. De quoi en faire, à l'époque, le 5e plus gros succès de tous les temps au box-office coréen.

Malgré cette réussite financière, il aura donc fallu attendre près d'une décennie avant de retrouver la star Hwang Jeong-min (toujours aussi génial) dans le rôle du détective Seo Do-cheol, à l'occasion d'une projection exceptionnelle de Veteran 2 (I, The Executioner dans son titre original) au 77e festival de Cannes, en séance de minuit. Do-cheol, c'est un policier à l'ancienne lorsqu'il s'agit de traquer des criminels, mais qui garde des valeurs morales et tire vers le haut son équipe de semi-bras cassés. Et si, dans le premier opus, il s'attaquait à un millionnaire responsable du suicide d'un père de famille, dans Veteran 2, le flic de choc enquête sur un tueur qui s'attaque aux criminels épargnés par un système judiciaire défaillant.

Un regard sombre sur la société

La grande qualité des blockbusters coréens est cette capacité à proposer du divertissement tout en interrogeant sur la société. L'inégalité des classes sociales était donc au cœur du premier opus. Cette fois, Ryoo Seung-wan pointe la violence croissante, omniprésente sur les écrans et animée par les réseaux sociaux. Car le tueur révèle par ses meurtres les atrocités commises par ses victimes. Il devient ainsi, pour certains, un héros. Sauf que, comme le dira Do-cheol, il n'y a pas des bons et des mauvais meurtres. Un crime reste un crime, et un policier se doit d'appliquer correctement la loi.

Veteran 2

La mortalité reste ainsi importante chez Ryoo Seung-wan, qui déclarait dans une interview donnée au Festival de Cannes : « Le film incite les spectateurs à réfléchir aux limites floues entre le bien et le mal, et à l’importance de les distinguer dans la société d’aujourd’hui ». Ce qui n'empêche pas le réalisateur de s'amuser parfois de la violence, comme avec la première séquence de Veteran 2 durant laquelle l'équipe de Do-cheol intervient dans un casino clandestin. Une scène décalée, amusante et rythmée par la musique Yes Sir, I Can Boogie de Baccara, qui voit les flics réclamer au criminel une attaque au couteau pour obtenir des indemnités de blessure. La scène se terminera alors par un violent coup dans les parties intimes du brigand.

Veteran 2

Cette drôlerie demeure malgré tout assez rare au sein de Veteran 2, encore plus sombre que son prédécesseur. Ce qui n'empêche pas le film d'être plaisant, grâce aussi à des scènes d'action bien réalisées, durant lesquelles Ryoo Seung-wan tente d'innover. Comme ce combat violent sur un toit trempé, ou cette course poursuite énergique au milieu d'une foule. Le cinéaste fait peut-être parfois un peu trop d'effets, comme en usant à outrance du split diopter. Mais c'est cette générosité qu'on aime tant dans le cinéma coréen et qu'on pensait avoir un peu perdu ces derniers temps.

Veteran 2 de Ryoo Seung-wan était présenté au 77e Festival de Cannes. Le film n'a pas encore de date de sortie.