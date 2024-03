Vice-Versa 2 : une nouvelle bande-annonce pour le film Pixar

De nombreuses années après la sortie du premier film, "Vice-Versa 2" prépare son arrivée dans les cinémas. Disney vient d’en partager de nouvelles images.

Neuf ans plus tard, Vice-Versa s’offre une suite

Après n’avoir produit presque que des cartons, Pixar a dévoilé en 2015 son quinzième long-métrage depuis sa création. Avec Vice-Versa, le célèbre studio nous proposait une histoire mettant en avant les différentes émotions d’une petite fille de onze ans sous la forme de personnages. Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse devaient apprendre à guider Riley lors de l’emménagement de celle-ci dans une nouvelle ville.

Pixar a de nouveau frappé fort avec Vice-Versa. À sa sortie, le long-métrage réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen a eu droit à une pluie de louanges. Il a obtenu le score de 89% de la part du public et 98% de la part de la presse sur Rotten Tomatoes, et a engrangé plus de 850 millions de dollars au box-office mondial. Plusieurs années après, Pixar a décidé de proposer une suite de ce grand succès. Dont une nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée.

De nouveaux-venus sèment la pagaille dans les dernières images

Après un premier trailer présenté il y a plusieurs mois, Disney a partagé de nouvelles images de Vice-Versa 2. Celles-ci nous introduisent de nouveaux personnages. Ainsi, alors que Riley a grandi et a fêté son treizième anniversaire, elle va devoir faire face à de nouvelles émotions. Avec de grandes conséquences sur son comportement. Anxiété, Envie, Ennui et Embarras vont ainsi s’introduire dans la vie de Riley. Et la première, persuadée que la jeune fille n’a plus besoin des émotions présentes dans sa tête jusqu’à présent, va écarter Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse. Ces dernières vont donc devoir tenter de retrouver leur chemin pour aider Riley.

Une arrivée dans les salles en juin

Les fans de l’univers Pixar vont devoir patienter encore quelque mois avant de pouvoir se précipiter dans les salles pour découvrir Vice-Versa 2. Le long-métrage, réalisé cette fois par Kelsey Mann, sortira le 19 juin prochain dans les salles françaises. Il ne s’agit pas du seul film Pixar à venir. Le studio qui appartient à Disney depuis 2006 prépare une autre histoire. Dans Elio, on suivra un garçon de onze ans qui se retrouve soudainement propulsé au sein d’une organisation interplanétaire où il est pris pour le représentant de la Terre. Le film sortira en France le 18 juin 2025.