Vice-Versa 2 : une nouvelle émotion débarque dans le teaser du film

Découvrez le premier teaser de "Vice-Versa 2", la très attendue suite du film d'animation sorti en 2015 et qui arrivera en juin 2024 sur nos écrans. Ce nouveau film s'intéressera à l'adolescence de Riley, et à un tas de nouvelles émotions qui feront leur apparition, comme Anxiété, qui se dévoile dans ces premières images.

Vice-Versa 2 se dévoile enfin

En 2015, le monde du cinéma d'animation a été marqué par la sortie de Vice-Versa (Inside Out), une production Pixar qui a exploré avec une originalité saisissante l'univers des émotions humaines. Le film se déroulait dans l'esprit de Riley, une jeune fille qui traversait les défis de l'enfance, où cinq émotions personnifiées – Joie, Colère, Dégoût, Peur et Tristesse – tentaient de la guider à travers les changements de vie.

Ces émotions cohabitaient dans le centre de contrôle de l'esprit de Riley, où elles étaient confrontées à des bouleversements lorsque Riley déménageait dans une nouvelle ville. Vice-Versa a été salué pour sa capacité à matérialiser des concepts psychologiques complexes (comme les rêves ou la pensée abstraite) avec une simplicité et une clarté capables de toucher à la fois les enfants et les adultes.

Huit ans après avoir conquis le public, les émotions sont de retour dans Vice-Versa 2, la suite très attendue du film d'animation, qui arrivera sur nos écrans en juin 2024.

Une nouvelle émotion fait son apparition

Dans ce nouveau long-métrage, Riley s'apprête désormais à entrer dans l'adolescence, avec tous les chamboulements que cela suppose. Et après des années de calme où les cinq émotions sont parvenues à maintenir l'équilibre dans le cerveau de Riley, son état émotionnel va connaître des montagnes russes avec l'adolescence. Comme dans le premier film, tout cela est illustré de manière ludique et franchement drôle, avec des ouvriers de chantier, qui investissent le centre de contrôle de l'esprit de Riley, pour tout mettre sens dessus dessous. Après avoir tout cassé, une nouvelle émotion fait son apparition : Anxiété (doublée par Maya Hawke dans la version originale). Et à en croire ses premières paroles, elle ne sera pas toute seule à s'installer pour un long moment dans le cerveau de l'adolescente.

Dans le premier poster du film également dévoilé aujourd'hui par Pixar, on peut apercevoir trois autres émotions aux côtés d'Anxiété, qui devraient rapidement se faire connaître (on peut imaginer que l'émotion tout à gauche illustre la mélancolie).