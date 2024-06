Vice-Versa 2 : Pixar explose le box-office mondial et vise le sommet

La performance fulgurante au box-office mondial de "Vice-Versa 2" devrait emmener le nouveau film d'animation bien au-delà du milliard de dollars de recettes, et pourrait même en faire le plus grand succès de tous les temps de Pixar.

Pixar vers le milliard

Voici une performance qui va renflouer les caisses de Disney et soulager les studios Pixar, qui n'avaient plus connu un tel succès depuis longtemps. Sorti le 14 juin aux États-Unis et le 19 juin en France, Vice-Versa 2 a dépassé le jeudi 28 juin la performance de Vice-Versa (2015), qui avait encaissé 858,8 millions de dollars au terme de son exploitation. Et avec pour le moment un box-office mondial s'élevant à 863,1 millions,ce nouveau long-métrage est donc déjà un immense succès.

Vice-Versa 2 ©Disney

Comme le note Deadline, cette performance du nouveau film d'animation de Pixar est d'autant plus remarquable qu'il n'est pas distribué en Russie, et ne le sera au Japon qu'en août. Ces deux territoires avaient rapporté environ 50 millions de dollars sur Vice-Versa. C'est dire combien le succès est important et fulgurant.

Selon les projections, Vice-Versa 2 devrait ainsi passer la barre du milliard de dollars de recettes ce week-end.

Vice-Versa 2 plus fort que Les Indestructibles 2 ?

À ce jour, le nouveau film est à la 6e position des plus grand succès de Pixar au box-office, derrière Le Monde de Nemo. Sur sa solide lancée, il va vite le dépasser et vraisemblablement dépasser aussi sa suite, Le Monde de Dory (1,02 milliard de dollars de recettes mondiales). Avec, en ligne de mire, Toy Story 3 et Toy Story 4, et le plus grand succès Pixar, Les Indestructibles 2. Celui-ci, sorti en 2018, avait rapporté 1,24 milliard de dollars au box-office mondial.

Vice-Versa 2 peut-il dépasser Les Indestructibles 2 ? Si l'on compare leurs performances sur le territoire nord-américain, au bout de 14 jours, leur comportement au box-office est semblable, avec respectivement 400 millions et 407 millions de dollars encaissés. Il va donc falloir attendre quelques jours pour voir si Vice-Versa 2 infléchit sa progression, ou si au contraire il va confirmer son succès pour devenir le plus grand succès de Pixar de tous les temps.

Dans tous les cas, Vice-Versa 2 est déjà un des plus grands succès de la filiale d'animation de Disney, et signe son retour au premier plan après des années très creuses.