Vice-Versa 2 : avec 1,2 milliard de dollars au box-office, le film poursuit son succès monstre

Alors qu'il est sorti dans les cinémas du monde entier il y a moins d'un mois, "Vice-Versa 2" a largement dépassé le milliard et va devenir le plus grand succès de l'histoire de Pixar. Et le tout, en un temps record...

Vice-Versa 2 les mains sur la couronne

"Qui aurait pu prédire..." Après des années décevantes où leurs productions ont été des échecs (En avant, Soul, Luca, Alerte rouge), l'embellie amorcée par Élémentaire en 2023 s'est confirmée de la plus belle des manières. En effet, avec à ce jour plus de 1,216 milliard de dollars de recettes mondiales, Vice-Versa 2 est le plus grand succès de l'année 2024, et va dépasser très rapidement Les Indestructibles 2 et son 1,242 milliard de dollars au box-office global.

Vice-Versa 2 va donc devenir le plus grand succès de l'histoire des studios Pixar, piquant enfin ce record au carton Les Indestructibles 2, sorti en 2018. Surtout, cette suite du film de 2015, qui avait lui accumulé un très satisfaisant 858 millions de dollars de recettes mondiales, a atteint cette barre du 1,2 milliard de dollars encaissés en un temps record. Il est en effet un des films les plus rapides de l'histoire à réaliser cette performance.

Vers le sommet ?

Actuellement, Vice-Versa 2 est le 5e plus grand succès de l'histoire pour un film d'animation. Il va dépasser Les Indestructibles 2 et aussi La Reine des neiges (1,274 milliard de dollars de recettes). Il sera alors rapidement n°3, derrière Super Mario Bros., le film et La Reine des neiges 2, respectivement à 1,361 et 1,451 milliard de dollars encaissés dans le monde.

Aux États-Unis comme à l'étranger, Vice-Versa 2 se maintient très bien et reste par exemple en tête des entrées en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, au Brésil, en Corée et en Australie. À noter qu'il est particulièrement performant en Amérique latine, où il est devenu le plus grand succès de l'histoire au Mexique, et le deuxième plus grand succès sur tout le continent sud-américain après Avengers: Endgame.