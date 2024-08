Vice-Versa 2 : Pixar de retour dans un club très fermé

Le film d'animation "Vice-Versa 2", déjà plus grand succès pour un film d'animation de l'histoire, vient d'entrer dans le Top 10 des plus grands succès de l'histoire du cinéma, tous genres confondus.

Pixar au sommet

2024 se dessine comme un très bon cru pour Disney. Actuellement, Deadpool & Wolverine prend d'assaut le box-office mondial et son ascension est fulgurante. Le film de Shawn Levy, dont le coût total (production et promotion) est estimé aux alentours des 300 millions de dollars, vient de passer au bout d'une petite semaine d'exploitation les 600 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Il ne fait aucun doute que Deadpool & Wolverine va passer allègrement la barre du milliard de dollars de recettes. Mais fera-t-il mieux que l'autre film phénomène de l'année, produit par la prestigieuse filiale de Disney Pixar ?

Vice-Versa 2 ©Disney

En effet, la véritable star du box-office 2024 est encore - et pourrait bien le rester - Vice-Versa 2. Le film d'animation, suite du film Vice-Versa sorti en 2015, est devenu récemment le plus grand succès de l'histoire pour un film d'animation, devant donc La Reine des neiges 2, avec un box-office s'élevant à 1,524 milliard de dollars de recettes mondiales.

Vice-Versa 2 dans le Top 10 des plus grands succès de l'histoire

Cerise sur le gâteau, cet immense succès commercial fait entrer Vice-Versa 2 dans le club très fermé des 10 plus grands succès au box-office de l'histoire du cinéma. Il y entre à la 10e place. Auparavant, pour Pixar, seul Toy Story 3 en 2010 avait réussi cette performance, s'installant provisoirement à la 4e place de ce Top 10. Maintenant, Vice-Versa 2 peut-il aller plus haut ?

Après plus de 45 jours dans les salles du monde entier, Vice-Versa 2 arrive à la fin de son exploitation. Et il lui manque encore un peu plus de 130 millions de dollars de recettes pour passer devant Le Roi Lion (2019) et son 1,656 milliard de dollars de recettes. Si le nouveau film Pixar devrait encore gagner quelques dizaines de millions de dollars, le live-action de Jon Favreau semble tout de même un peu trop loin pour être battu.

Que le film s'arrête à cette 10e place ou fasse mieux, c'est dans tous les cas une immense performance. Vice-Versa 2 est en effet le seul film d'animation "dessinée" de ce Top 10 (Le Roi Lion est techniquement un film d'animation mais Disney insiste pour qu'il soit catégorisé "live-action"). Une performance remarquable, dans un Top 10 qui ne cesse d'augmenter son "ticket d'entrée", avec les six premiers films de ce classement ayant ainsi tous dépassé la barre des 2 milliards de dollars encaissés au box-office.