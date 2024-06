Vice-Versa 2 : pourquoi Adèle Exarchopoulos est la voix d'Ennui dans la version originale ?

Le film d'animation de Pixar "Vice-Versa 2" vient de sortir dans les salles et Adèle Exarchopoulos prête sa voix à Ennui y compris en VO. Pourquoi ce personnage est-il français ? Nous avons posé la question au réalisateur et au producteur du film.

Vice-Versa 2 : les émotions sont de retour !

En 2015, Pixar frappe un grand coup avec Vice-Versa, qui reste l'un des sommets du studio. Rappelez-vous, nous faisions connaissance avec la jeune Riley, une petite fille américaine, et ses émotions personnifiées : Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Le film nous entraînait ainsi dans les mécanismes complexes du cerveau humain à travers une aventure ludique, mais aussi très émouvante.

Après ce beau succès, Pixar a souhaité offrir une suite au long-métrage. Sorti ce mercredi 19 juin dans les salles françaises, Vice-Versa 2 se déroule quelques années plus tard. Riley entre dans l'adolescence et tout se bouscule dans son cerveau. C'est l'occasion de faire connaissance avec de nouvelles émotions : Anxiété, Envie, Embarras et Ennui.

Après un démarrage stratosphérique aux États-Unis, le film Pixar connaît également un très beau début d'exploitation en France, où il a réalisé plus de 500 000 entrées (avec avant-premières) pour son premier jour, soit le plus gros démarrage de l'année dans l'Hexagone.

Adèle Exarchopoulos est Ennui en VO et en VF

Parmi les nouvelles émotions présentes dans le cerveau de Riley dans ce Vice-Versa 2, on peut découvrir Ennui, personnage neurasthénique, qui est doublé par la comédienne française Adèle Exarchopoulos à la fois dans la version originale et dans la version française. Mais alors pourquoi ce personnage (qui s'appelle Ennui également en VO) est-il incarné par une française ? Nous avons posé la question à Kelsey Mann, le réalisateur du film, et à Mark Nielsen, producteur.

Ils ont souligné l'importance d'avoir une actrice française authentique pour le rôle d'Ennui. Kelsey Mann explique :

"Nous aimons le mot Ennui que nous utilisons en Amérique d'ailleurs. Comme c'est un mot français, nous avons pensé que ça serait cool de donner à Riley une émotion bilingue. Nous voulions éviter les clichés et les approximations d'un accent forcé. Ennui est une émotion complexe qui mérite une représentation authentique. Nous avons choisi Adèle Exarchopoulos parce que sa voix capture parfaitement cette sophistication et cette mélancolie propre à Ennui."

La directrice de casting a présenté plusieurs actrices françaises pour le rôle d'Ennui. Les réalisateurs n'ont pas été informés des noms des actrices au début. Ils ont simplement écouté les enregistrements de voix tout en regardant des dessins du personnage. Le but était de voir quelle voix correspondait le mieux à la vision qu'ils avaient d'Ennui.

Adèle Exarchopoulos a immédiatement captivé l'équipe par la profondeur et la richesse de sa voix. Elle a été l'une des deux voix finalistes. Lorsque son nom a finalement été révélé, il était clair que son talent et sa renommée ajouteraient une dimension supplémentaire au personnage. Le producteur a précisé :

"Nous avons été impressionnés par la capacité d'Adèle à transmettre l'essence d'Ennui avec une telle authenticité et nuance. Elle était le choix évident."