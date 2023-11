Nouveau sur Netflix : le film qui a tout changé pour Virginie Efira

Virginie Efira a une carrière remplie de rôles forts qu'elle doit à une rencontre déterminante et à un film en particulier sorti en 2016 : Victoria de Justine Triet. Pour la comédienne, il y a eu un avant et un après.

Victoria : la naissance de la nouvelle Virginie Efira

Après sa carrière de présentatrice TV, Virginie Efira se lance dans une carrière d'actrice au milieu des années 2000. Elle joue surtout dans des comédies légères (on se rappelle notamment sa performance dans 20 ans d'écart aux côtés de Pierre Niney). Mais en 2016, elle opère un tournant radical, grâce à deux films : Elle de Paul Verhoeven (dans lequel elle tient un petit rôle, mais qui lui permettra, cinq ans plus tard, de décrocher le rôle principal de Benedetta) et surtout Victoria de Justine Triet (qui sera auréolée de la Palme d'Or sept ans plus tard avec Anatomie d'une chute).

Dans Victoria, Virginie incarne une avocate au bord de l'implosion. Un personnage complexe et attachant, qui la propulse dans une autre sphère, et qui lui permet de décrocher une première nomination aux César. Après Victoria, elle s'oriente vers des choix beaucoup plus auteuristes, et enchaîne les grands rôles. On peut notamment citer Un Amour impossible, Adieu les cons, Revoir Paris (pour lequel elle obtiendra le César de la meilleure actrice), Les Enfants des autres ou plus récemment L'Amour et les forêts.

Une rencontre déterminante

Comme elle l'avait confié à notre micro au moment de la sortie du film Madeleine Collins, la rencontre avec Justine Triet sur le tournage de Victoria a tout changé pour Virginie Efira. En effet, elle avait confié que cette rencontre avait été "déterminante", en plus d'être "vraie révélation" :

J’ai senti que je ne pourrais plus faire les choses comme avant, ni dans les choix, ni dans la manière de travailler (...) Ça a changé quelque chose de manière intime. Et ce qui est plutôt sympathique c'est que ça a aussi changé des choses dans les propositions que j'ai pu recevoir.

Pour nos confrères de Marie-Claire, elle avait confié avoir reçu, après Victoria, des rôles bien plus différents, preuve que les metteurs en scène la considérait autrement que pour des rôles de "girl next door" :

Avant, j'étais toujours la fille douce, sympa, un peu marrante – pas la femme fatale, quoi ! – avec qui on allait passer un bon moment, et après tout pourquoi pas, c'est quand même cool de faire Drew Barrymore comme métier ! Mais depuis Victoria de Justine Triet, on m'offre des rôles bien plus tarés : pour ça, c'est chouette de vieillir.

Avait confié Virginie Efira.