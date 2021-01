Vidéo : découvrez Borat qui s'incruste dans Cyberpunk 2077

Un fan a offert un mashup brillant entre le film « Borat » avec Sacha Baron Cohen et le récent jeu vidéo « Cyberpunk 2077 ». Une rencontre hilarante à Night City où le journaliste découvre un nouvel environnement.

Borat 2 : succès sur Amazon Prime Video

Le 23 octobre dernier, Sacha Baron Cohen a repris l’un de ses rôles cultes : Borat. 14 ans après l’original, le comédien retourne aux USA dans la peau du journaliste kazakh pour piéger politiciens et américains. Le film s’est avéré être un succès d’après Amazon Prime Video, et on va devoir les croire sur parole. Pourtant, les retours de la presse et des spectateurs sont assez mitigés. Beaucoup ont été déçus par rapport à l’efficacité du premier film, malgré une véritable volonté de bien faire de la part de Sacha Baron Cohen.

Borat, nouvelle émission filmée © Amazon Prime Video

Borat dans Cyberpunk 2077

Depuis le 10 décembre dernier, le jeu Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PS5 et PC. Conçu par Mike Pondsmith, il s’agit d’un jeu d’action à la première personne qui présente un monde futuriste, dystopique et cyberpunk dans lequel une société humaine dégénérée coexiste avec une technologie très avancée.

Alors que le jeu fait polémique, à cause de nombreux bugs sur les anciennes consoles, un fan s’est rendu sur instagram pour offrir un mashup inédit. L’utilisateur video_junkiee a imaginé la venue de Borat dans la ville de Night City, lieu principal de Cyberpunk 2077. Evidemment, le résultat est un chaos total et présente le personnage de Sacha Baron Cohen en roue libre dans cette ville futuriste peu accommodante. Ce petit malin utilise des images redimensionnées du premier film pour incruster Borat dans les décors et les éléments du jeu. Bien sûr, le journaliste kazakh n’hésite pas à ressortir certaines de ses répliques cultes dans ce nouvel environnement. Ainsi, ce mashup offre une collision inattendue entre deux univers que tout oppose, mais le résultat est à la fois drôle et intrigant. Sûr qu’un Borat dans Cyberpunk 2077 aurait également trouvé des clients.

Même avec cette vision très différente du jeu, il ne fait aucun doute que le cadre Night City de Cyberpunk 2077 est toujours un endroit qui capte l'imaginaire des fans. Quoi qu'il en soit, voir Borat faire un pas dans le futur est "Very Niceeeee".