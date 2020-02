Vidéo : quand Hugh Jackman rencontre un fan de Wolverine à un concert

Vous avez aimé ? Partagez :

L’acteur et performer australien Hugh Jackman semble ne pas en avoir totalement fini avec son rôle de Wolverine. Lors d’une des dates de la tournée mondiale de « The Man. The Music. The Show », son énergique tour de chant et de danse, il a déchaîné le public et un fan en particulier en prenant la pose iconique du mutant.

Où en est Hugh Jackman ? Celui qui a incarné le mutant Wolverine depuis le premier film en 2000 jusqu’à Logan en 2017 a été ces derniers temps dans un relatif retrait des écrans. L’explication est simple : il a terminé en octobre 2019 une tournée mondiale de son show The Man. The Music. The Show., 90 dates de danse, de chant et de spectacle. On a tendance à oublier que Hugh Jackman est un entertainer complet, accumulant les succès aussi bien au cinéma que sur les planches, à Broadway ou ailleurs. Le succès de son show tient pour la plupart des observateurs à son énergie, sa présence sur scène et ses capacités vocales. Lors d’une des dernières dates de sa tournée, on a pu s’en rendre compte avec un moment partagé avec un fan.

Wolverine, une seconde nature

D’abord posté sur Instagram le 16 octobre 2019, au lendemain du show donné à San Antonio, la vidéo a été reproduite sur Twitter. Tout dans cette vidéo donne le sourire : la proximité de Hugh Jackman, son enthousiasme très énergique, la joie du fan avec qui il partage ce moment… Mais surtout, alors qu’il finit juste son numéro de claquettes et de batterie, le comédien a encore l’énergie de faire une pose typique de Wolverine, à la plus grande joie du fan à qui il finit par emprunter le téléphone pour filmer encore le moment.

Hugh Jackman meeting a Wolverine fan is the best thing you will see today #WolverineWednesday pic.twitter.com/xadYjY75sL — déia (@partygirlu2) February 12, 2020

À le voir si à l’aise dans ce personnage, et à entendre l’hystérie du public sitôt que Hugh Jackman fait mine de ressortir les griffes de son héros, aucun doute sur la popularité de l’acteur dans le rôle de Wolverine. Malgré ou grâce à Logan ? Grâce à celui-ci parce qu’il offrait à l’acteur un rôle unique et adoré pour son personnage fétiche, et malgré lui aussi, parce que Logan marquait la fin de son aventure…

Pourrait-il reprendre son rôle, alors qu’on attend Les Nouveaux Mutants et que la saga X-Men devrait faire place nette et présenter une toute nouvelle génération de mutants ? Difficile à dire, mais, en tout cas, le public semble demandeur !