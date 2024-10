Virginie Efira va donner la réplique à une superstar américaine dans ce thriller français

Le nouveau film de Rebecca Zlotowski, "Vie Privée", a entamé son tournage et affiche un casting formidable. En plus de stars françaises comme Virginie Efira et Daniel Auteuil, une immense actrice américaine est aussi à l'affiche de ce thriller très intrigant.

Rebecca Zlotowski tourne son nouveau film

Pour son sixième long-métrage, la scénariste et réalisatrice Rebecca Zlotowski voit grand. Deux ans après le très beau Les Enfants des autres, dans lequel Virginie Efira livrait une de ses plus grandes performances, la cinéaste a lancé le tournage de Vie Privée, un thriller dont le synopsis est le suivant :

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Un jour, elle apprend la mort de l'une de ses patientes. Troublée, Lilian se persuade qu'il s'agit d'un assassinat. Elle décide alors de mener son enquête...

Comme annoncé via un communiqué de presse, le planning du tournage de Vie Privée s'étend théoriquement du 30 septembre au 22 novembre et se situe entre Paris et la Normandie. Une sortie au cinéma est attendue pour le deuxième semestre 2025. Un planning qui pourrait potentiellement conduire le film à la Mostra de Venise...

Les Enfants des autres ©Ad Vitam Distribution

Jodie Foster au casting de Vie Privée

Le casting principal de Vie Privée a été dévoilé, et c'est déjà un des plus beaux des projets à venir. En effet, Rebecca Zlotowski retrouve Virginie Efira pour une deuxième collaboration, mais surtout elle convie l'actrice américaine Jodie Foster, soit une des figures féminines majeures du cinéma américain. Nul besoin de revenir sur la carrière exceptionnelle de Jodie Foster, qu'elle a débutée en 1969 à la télévision et en 1972 au cinéma, avant d'exploser au plus haut niveau en 1976 dans Taxi Driver. Elle a déjà travaillé dans le cinéma français. En 1977 pour Moi, fleur bleue d'Éric Le Hung, Le Sang des autres de Claude Chabrol en 1984 et en 2004 pour Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet.

Autres noms annoncés, Daniel Auteuil et Mathieu Amalric, et pour la jeune génération Vincent Lacoste et Luana Bajrami. On a hâte de savoir qui incarnera qui dans Vie Privée. Sachant que le rôle de Lilian Steiner devrait vraisemblablement être tenu soit par Virginie Efira soit par Jodie Foster, celle-ci pratiquant un français impeccable.