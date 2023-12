Vin Diesel accusé d'agression sexuelle par son ancienne assistante

Une plainte contre Vin Diesel pour agression sexuelle a été déposée par Asta Jonasson, l'ancienne assistante de l'acteur. Les faits se seraient déroulés en 2010, durant le tournage de "Fast & Furious 5".

Vin Diesel poursuivi pour agression sexuelle

Ce jeudi 21 décembre 2023, on apprend par Variety que l'acteur Vin Diesel est accusé d'agression sexuelle par Asta Jonasson, son ancienne assistante. Cette dernière affirme qu'elle travaillait pour la star de Fast & Furious en 2010, à Atlanta, lorsqu'il tournait Fast & Furious 5 (2011). Vin Diesel l'aurait fait venir à son hôtel de St. Regis et l'aurait emmenée dans sa suite. Après cela, il l'aurait plaquée contre un mur avant de se masturber devant elle.

Vin Diesel - Fast & Furious 5 ©Universal

Dans le procès-verbal, on peut lire qu'Asta Jonasson a travaillé pendant plus de dix ans dans l'industrie du cinéma et de la télévision, et qu'elle avait été engagée par la société One Race comme assistante personnelle de Vin Diesel. Sa première mission avait été de se rendre sur le lieu de tournage de Fast & Furious 5 pour gérer l'organisation de soirées, mais également pour répondre à toutes les demandes de l'acteur. D'après elle, elle devait aussi empêcher que des photos du comédien soient prises avec des femmes, autres que sa compagne, bien qu'il en aurait reçu plusieurs dans sa suite d'hôtel. Asta Jonasson devait alors rester dans la suite "pour que les femmes se sentent plus à l'aise".

Le récit de la victime présumée

Mais c'est donc un soir où elle se trouvait seule avec Vin Diesel que l'acteur l'aurait agressée. Il est écrit dans le PV que la star hollywoodienne aurait "saisi de force Mme Jonasson, lui aurait attrapé les seins et l'aurait embrassée". Celle-ci se serait "constamment débattue pour se libérer de son emprise, tout en disant non à plusieurs reprises". Vin Diesel aurait donc ignoré ce rejet, et poursuivi malgré l'absence de consentement, avant de lui toucher d'autres parties du corps et d'essayer de lui retirer ses sous-vêtements.

C'est alors que l'assistante aurait crié et couru vers la salle de bain, avant d'être plaquée contre le mur et forcée de "placer sa main sur son pénis en érection". À nouveau, Mme Jonasson aurait fait part de son refus, ignoré une fois de plus par Vin Diesel qui aurait ensuite "sorti son pénis de ses sous-vêtements et commencé à se masturber".

D'après la victime présumée, sachant qu'elle ne pouvait pas s'échapper, elle aurait fermé les yeux et, effrayée à l'idée d'irriter Vin Diesel, elle aurait essayé de se dissocier en espérant que l'agression prenne fin au plus vite. On comprend dans la suite du récit que l'acteur aurait éjaculé avant de se rendre dans la salle de bain, laissant Asta Jonasson en état de choc.

Asta Jonasson a été licenciée quelques heures après

L'assistante aurait finalement quitté la pièce. Mais quelques heures après cette agression, Samantha Vincent, la sœur de Vin Diesel et présidente de One Race, l'aurait appelée pour la licencier en l'informant que l'acteur n'avait plus besoin d'elle. Si elle s'est tue pendant toutes ces années, ce serait par crainte du pouvoir qu'a la star américaine à Hollywood, et "de peur d'être ostracisée par l'industrie, qui a l'habitude de protéger les hommes puissants et de réduire au silence les victimes de harcèlement et d'agression sexuels". Étant en plus à l'époque détentrice d'une carte verte, elle y voyait enfin un risque pour sa demande de citoyenneté.

Asta Jonasson a finalement décidé de poursuivre Vin Diesel pour les faits décrits, en raison d'une loi californienne de 2022 sur les violences sexuelles. Celle-ci donne aux victime un délai d'un an pour mettre en place une plainte pour des faits qui en temps normal seraient hors du délai de prescription. Contactés par Variety, les représentants de Vin Diesel ont pour le moment refusé de faire le moindre commentaire.

Le procès-verbal est disponible en ligne ici.