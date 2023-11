"J'ai été nul" : le gros regret de Vincent Cassel sur sa carrière

Bien que sa carrière soit très solide, le comédien français Vincent Cassel a tout de même confié avoir un très gros regret : avoir dit non à un rôle dans un film puissant sorti en 2019. Il a déclaré s'en être beaucoup voulu.

Vincent Cassel avoue un gros regret dans sa carrière

Depuis son rôle dans La Haine de Mathieu Kassovitz en 1995, Vincent Cassel s'est imposé comme une star du cinéma hexagonal et international. En près de trente ans de carrière, il a multiplié les projets et les rôles, aussi bien à l'aise en français, qu'en anglais. Le 13 décembre prochain, il sera de retour dans la peau d'Athos, le mousquetaire mélancolique, dans le second volet de la saga Les Trois Mousquetaires, cette fois centré sur l'antagoniste Milady.

Bien qu'il ait tourné dans plus de soixante longs-métrages, le comédien a néanmoins un gros regret sur sa carrière, qu'il a confié à Pierre Lescure, dans l'émission Beau Geste diffusée sur France 2 ce dimanche 26 novembre.

Ainsi, Vincent Cassel a déclaré qu'il regrettait terriblement de ne pas avoir accepté le rôle que lui avait offert Ladj Ly dans son film Les Misérables, sorti en 2019.

Ladj Ly m'avait appelé pour faire un rôle dedans, et c'était un moment un peu compliqué du reste de ma vie. J'étais en train de jongler et je lui ai dit 'Écoute, je ne pourrai pas, je peux pas me bloquer

a déclaré Vincent Cassel, avant de préciser :

Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait 'Pauvre con'. Je l'ai appelé et je lui ai dit 'Ladj, j'ai jamais eu de regrets, mais là, j'ai été nul'

Le comédien n'a toutefois pas spécifié de quel rôle il s'agissait.

Un gros succès français

Il faut dire que Les Misérables a été un immense succès en 2019. En plus d'avoir raflé le Prix du Jury au Festival de Cannes, puis quatre Cesar, dont celui du meilleur film, il a également représenté la France à la prestigieuse cérémonie des Oscars. Imaginé comme une trilogie sur la banlieue, le second film, Bâtiment 5, sortira dans les salles françaises le 6 décembre prochain. Il sera centré sur la population qui se bat pour ne pas qu'un immeuble de la cité des Bosquets à Montfermeil (où se déroulait également Les Misérables).