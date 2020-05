Vincent Cassel tacle les films de super-héros

La guerre cinéma/film de super-héros continue de faire des dégâts. L'éternel débat lancé par Martin Scorsese concernant l'intérêt qualitatif des films Marvel continue d'alimenter les conversations. Aujourd'hui, c'est Vincent Cassel qui vient donner son avis sur la question au micro de Inverse.

Vincent Cassel est évidemment un grand acteur français omniprésent sur la scène du septième art. Mais en plus de son énorme carrière française, l'acteur tourne également dans des productions américaines. Il n'est pas étranger aux franchises puisqu'il a notamment joué dans Ocean's Twelve et dans Jason Bourne. Dernièrement, il est apparu dans la saison 3 de Westworld.

Pour faire la promotion de cette série d'anticipation, l'acteur a été interviewé par Inverse. Pendant l'entretien il a été interrogé sur les franchises de films de super-héros. Vincent Cassel a très rapidement souligné qu'il ne s'agissait pas de son genre de prédilection :

Honnêtement, je ne regarde plus ces films. Quand ils ont évolué avec la technologie, le fait que soudainement Iron Man et Spider-Man puissent ressembler au monde réel, et que les effets spéciaux avaient remplacé les collants, j'étais intéressé. Mais c'est très rapidement devenu la norme. J'étais un grand fan de bandes dessinées quand j'étais enfant. De nos jours, je pense que ce sont vraiment des films pour les enfants. Et même si j'ai encore une âme d'enfant quelque part en moi, je ne les regarde plus.