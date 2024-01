Vincent Cassel : le pitch sordide de son prochain film (et une première image)

Attendu en 2024, le thriller horrifique "The Shrouds" avec Vincent Cassel possède un pitch qui fait froid dans le dos. Mis en scène par David Cronenberg, il compte également à son casting Diane Kruger et Guy Pearce. Le film pourrait être présenté au prochain Festival de Cannes.

Une grosse année pour Vincent Cassel

2023 aura été une année faste pour Vincent Cassel. En effet, il a été à l'affiche de deux des plus gros succès au box-office français : Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu et le dyptique Les Trois Mousquetaires. Dans le premier, il campait César, qui faisait une nouvelle fois face aux Gaulois déterminés.

Et dans le deuxième, il interprétait Athos, un des mousquetaires, qui était hanté par un fantôme de son passé. On l'a également vu dans la série Liaison, disponible sur Apple TV+, dans laquelle il donnait une nouvelle fois la réplique à Eva Green (qu'il a ensuite retrouvée dans Les Trois Mousquetaires).

Il a également tourné dans le nouveau long-métrage de David Cronenberg, The Shrouds, attendu plus tard dans l'année. C'est la troisième fois qu'il travaille sous sa direction, après Les Promesses de l'ombre et A Dangerous Method.

The Shrouds : un pitch sordide et une première image

Le titre du film, The Shrouds, signifie littéralement "les linceuls". Une fois encore, c'est de mort dont il sera question chez David Cronenberg. Et le pitch du film, révélé dans le nouveau numéro des Cahiers du Cinéma fait froid dans le dos :

Dans un cimetière ultra-moderne, un veuf invente un dispositif pour garder un lien avec les morts, jusque dans leur processus de décomposition. La remise en cause de cette invention sera l'occasion d'un retour aux vivants.

Au casting de ce thriller de science-fiction, on retrouvera également Diane Kruger, Guy Pearce et Sandrine Holt aux côtés de Vincent Cassel.

Une première image du film a été dévoilée dans laquelle on découvre ces fameux cercueils 2.0 :

The Shrouds de David Cronenberg avec Vincent Cassel et Diane Kruger © SBS Productions

Avant le tournage, David Cronenberg avait confié qu'il s'agissait de son film "le plus personnel", et qu'il y aurait dedans des "parties autobiographiques". Le réalisateur avait été profondément marqué par le décès de son épouse en 2017, qui l'avait conduit à s'éloigner des plateaux de cinéma (avant d'y revenir en 2022 avec Les Crimes du Futur).

S'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, il y a fort à parier que The Shrouds se retrouve présenté au prochain Festival de Cannes, qui se tiendra du 17 au 25 mai prochain.