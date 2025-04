Viola Davis affronte la star de The Boys dans un film de baston sur Prime Video

Dans ce nouveau film d’action, Viola Davis n’hésite pas sortir les poings et les gros moyens pour sauver sa famille, son pays et le monde libre. Un programme très chargé qui l’oppose à une star de The Boys pour un résultat explosif.

Objectif : sauver le monde en plein G20

Après La Chute de la Maison-Blanche et White House Down, la présidence américaine est de nouveau la cible de terroristes. Sauf que cette fois-ci, l’occupante du Bureau ovale ne sera pas la seule visée. Les plus grands dirigeants du monde sont eux aussi en danger.

C’est le pitch du nouveau film d’action, G20, qui sort sur Prime Video ce 10 avril. Et on le doit à Viola Davis qui produit le film et en est l’interprète principale. Principalement connue pour ses rôles de composition ou « à Oscars », Viola Davis change ici de registre avec un rôle très physique. L’actrice devient présidente des États-Unis et aura fort à faire puisqu’elle devra sauver le monde libre alors qu’elle se trouve au Cap pour le G20. Et elle se donne à fond, comme en témoigne la bande-annonce finale dévoilée.

Viola Davis rend hommage aux actionners des années 1990

C’est la seconde fois après The Woman King, sorti en 2022, que Viola Davis s’adonne à l’action. Dans le trailer, l’ancienne Annalise Keating de How to Get Away with Murder troque son tailleur pour enfiler les gants et jouer des poings. Tel un John McClane dans Die Hard, son personnage se retrouve en débardeur (rouge cette fois-ci) pour cogner ses adversaires.

Et elle aura fort à faire puisque, face à elle, se trouve Antony Starr, alias Le Protecteur dans The Boys. Ce dernier n’est pas là pour plaisanter car il prend un malin plaisir à garder en otages la famille de la présidente quand il ne fait pas tout péter.

La bande-annonce ne lésine pas sur l’action et les scènes de combat, mis en scène par Patricia Riggen à qui l’on doit des épisodes de la série Jack Ryan, sur Prime Video. Dans le reste du casting, on retrouve Anthony Anderson (Black-ish), Clark Gregg (Iron Man) ou encore Ramon Rodriguez (L’Attaque du métro 123).

G20 est disponible sur Prime Video.