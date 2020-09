Violet Evergarden : le film sortira dans les salles françaises

C'est confirmé par Eurozoom : "Violet Evergarden, le film" sortira également en France. La suite cinématographique de la série animée sera donc distribuée par Eurozoom dans certaines salles françaises. Une aubaine pour ceux qui ont déjà pu découvrir l'oeuvre grâce à Netflix, qui l'a ajouté à son catalogue depuis 2 ans.

Une franchise qui grimpe

A l'origine, Violet Evergarden est une oeuvre littéraire de type light novel (genre de roman japonais destiné à un public de jeunes adultes) Elle a été écrite par Kana Akatsuki et illustrée par Akiko Takase entre 2015 et 2020, et ce en 3 volumes. Par la suite, elle va connaître une adaptation télévisée produite par le studio Kyoto Animation et diffusée en 2018 .

Cependant, quelle est l'histoire ? Le récit se déroule autour d'une jeune fille qui effectue le métier de « poupées de souvenirs automatiques ». En effet, Violet est chargée de rédiger des lettres pour ceux qui ne savent pas écrire ou maîtrisent mal l'écrit. Le but étant de retranscrire la parole et les sentiments des gens. Toutefois, Violet possède un lourd passé, puisqu'elle était une soldat et était une machine de guerre sans pitié. Son nouveau métier lui permet donc de se recoller à la société, ce qu'elle fait avec grande difficulté. Malgré tout, ce travail va l'aider à lui faire comprendre les derniers mots d'un être cher qui a disparu mais qui résonnent toujours dans son cœur.

En 2019, le film d'animation Violet Evergarden : Éternité et la Poupée de souvenirs automatiques voit le jour. Cette histoire parallèle tirée du second light novel de la saga emmène Violet travailler comme enseignante dans une école de filles réservée aux enfants de bonne famille. Elle tentera de venir en aide à Isabella York envoyée de force par son père dans cet établissement.

Une franchise qui plaît à la France

Il faut savoir que le film d'animation sorti l'année dernière au Japon a pu connaitre une sortie surprise dans certaines salles françaises le 15 janvier 2020. En effet, le film ne devait sortir qu'en VOD en France. Il aura alors fallu les efforts du distributeur Eurozoom, en soutien au studio du film Kyoto Animation (qui fut victime d'un incendie criminel) pour que le long-métrage bénéficie d'une sortie en salles dans le cadre de séances événements. Une bonne façon de rendre ainsi hommage aux victimes dont les noms furent mentionnés au générique de fin. D'ailleurs, Éternité et la Poupée de souvenirs automatiques a pu également compter sur Netflix qui l'a rajouté à son catalogue depuis juillet dernier (la série télévisée se trouve également sur la plateforme).

Eurozoom semble donc aimer Violet Evergarden puisqu'une nouvelle fois, il a fait des pieds et des mains pour que le film puisse connaitre une sortie française. Une bonne nouvelle pour Violet Evergarden Le Film, qui est prévu dans les salles japonaises le 18 septembre après nombre de reports suite à la crise sanitaire.

En ce qui concerne le synopsis, il fera suite aux évènements de la série animée et fera office de conclusion. Ainsi, on retrouvera une Violet qui espère encore que Gilbert soit toujours en vie et ne cesse de penser à lui. Pendant ce temps, une lettre inconnue est retrouvée à l’entrepôt postal…

Le long-métrage aura droit à une sortie limitée au cinéma, puis à une édition vidéo physique. Pour la date de sortie, aucune information n'a encore été donnée. Wait & see...