Ce soir à la TV : noté 4,4/5, c'est un des plus grands films sur l'adolescence et Hayden Christensen y tient un rôle

Ce soir, France 5 diffuse "Virgin Suicides", premier long-métrage maîtrisé de Sofia Coppola. Sorti aux États-Unis la même année que "La Menace fantôme" (1999), le film avait notamment dans son casting un jeune Hayden Christensen, futur Anakin de la prélogie Star Wars.

Virgin Suicides, la grande première de Sofia Coppola

Rarement un premier long-métrage aura été aussi maîtrisé que le Virgin Suicides (1999) de Sofia Coppola. La fille de Francis Ford Coppola et d'Eleanor Coppola, qui est aujourd'hui une cinéaste accomplie, avait alors 28 ans. Et après être apparue devant la caméra de son père à plusieurs reprises, ce fut son tour de diriger un jeune casting et des acteurs d'expérience. Adapté du roman éponyme de Jeffrey Eugenides, le film raconte l'histoire des cinq sœurs Lisbon qui vivent dans une banlieue bourgeoise de Détroit dans les années 1970.

Therese (Leslie Hayman), Mary (Andrea Joy Cook), Bonnie (Chelse Swain) et Lux (Kirsten Dunst) sont extrêmement proches les unes des autres, d'autant plus depuis la tentative de suicide raté de leur sœur cadette, Cecilia (Hanna R. Hall). Malgré leur éducation catholique et stricte, et la présence de leur père (James Woods) professeur dans leur lycée, les adolescentes sont l'objet de fascination d'un groupe de garçons. Après la mort finalement de Cecilia, les quatre amis, éperdument amoureux des sœurs Lisbon, vont essayer de leur venir en aide. Comme en communiquant avec elles par des musiques. Mais leurs efforts seront vains et ils ne pourront ni prévoir ni empêcher un terrible drame.

Virgin suicides ©American Zoetrope

Un peu de Star Wars

Parmi les jeunes garçons qui croisent la route des sœurs Lisbon, on retrouve Josh Hartnett dans le rôle de Trip Fontaine, un beau ténébreux qui séduit Lux. Jonathan Tucker interprète lui Tim, l'un des quatre amis qui observent les filles. Tandis qu'Hayden Christensen apparaît dans le rôle de Jake, un adolescent qui danse notamment avec Therese au bal du lycée. L'acteur était encore au tout début de sa carrière et n'avait pas encore été choisi pour incarner Anakin Skywalker dans la trilogie Star Wars. Ce n'est qu'en 2002 qu'il apparut sur les écrans dans ce rôle. Par contre, Sofia Coppola, elle, faisait déjà partie de l'univers créé par George Lucas. Elle apparaît en effet comme une des servantes de Padme dans La Menace fantôme (1999), sorti aux États-Unis le même jour que Virgin Suicides.

La tragédie adolescente parfaitement captée

Avec son premier long-métrage, Sofia Coppola a fait une proposition marquante. Son approche de l'adolescence est particulièrement pertinente, car elle montre avec beaucoup de douceur un mal-être enfoui et difficilement perceptible par l'entourage. La mort de son frère, Gio Coppola, suite à un accident de hors-bord lorsqu'elle avait 15 ans, aurait été une de ses motivations pour la réalisation de Virgin Suicides. Le film étant ainsi une retranscription de son vécu lors de son adolescence. À cela s'ajoute la place des femmes dans une société et une famille puritaine et patriarcale. Enfin, le long-métrage est porté par une bande-originale envoutante signée du groupe Air.

Considéré aujourd'hui comme un classique, Virgin Suicides a reçu beaucoup d'éloges de la part de la presse - avec une moyenne de 4,4/5 sur Allociné. Pour Première, qui donna cinq étoiles au film, "Virgin Suicides impose sa noirceur morbide dans la mécanique du film teenager". Pour le média Aden, il s'agit d'un "sujet effrayant, traité avec une surprenante douceur par Sofia Coppola". Enfin, Le Figaroscope écrivait : "Une oeuvre maîtrisée, surprenante et originale. Sofia, digne fille de Francis Ford Coppola, a tout d'une grande". La réalisatrice l'a confirmé par la suite, malgré des hauts et des bas dans sa filmographie. Son dernier film en date, Priscilla (2024), a en tout cas ramené la cinéaste au sommet.