Visions : Diane Kruger sous tension dans la bande-annonce du thriller

Deux ans après "Boîte noire", le réalisateur Yann Gozlan est de retour avec le thriller "Visions" porté par Diane Kruger et Mathieu Kassovitz. Découvrez la bande-annonce alléchante ci-dessus avant de pouvoir découvrir le film le 6 septembre au cinéma.

Visions : Yann Gozlan de retour après Boîte Noire

Depuis 2010 et Captifs, le réalisateur français Yann Gozlan trace une trajectoire intéressante dans le paysage cinématographique français. Ainsi, après Un homme idéal et Burn Out, il réalise en 2021 le thriller Boîte noire avec Pierre Niney, qui connaît un beau succès en salles avec plus d'un million de téléspectateurs. Deux ans plus tard, Yann Gozlan est de retour aux manettes d'un nouveau thriller, Visions, attendu au cinéma le 6 septembre prochain.

Porté par Diane Kruger et Mathieu Kassovitz, le long-métrage se déroule dans le même univers que Boîte noire, à savoir l'aviation. Diane Kruger interprète le rôle d'Estelle, une pilote de ligne confirmée, qui mène une vie de rêve avec Guillaume, son mari, interprété par Mathieu Kassovitz. Mais leurs existences basculent le jour où elle recroise, par hasard, au détour d'un aéroport, Ana, une photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée vingt ans plus tôt. Estelle est alors loin d'imaginer que ces retrouvailles vont l'entraîner dans une spirale cauchemardesque.

L'affiche du film donne le ton : le long-métrage nous entraînera dans les méandres de l'âme humaine, où de nombreux faux-semblants seront de mise. Une fois encore, Yann Gozlan promet de nous surprendre jusqu'à la révélation finale. On a hâte !