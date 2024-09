Ce soir à la TV : ce film d'action sur le quatrième avion du 11 septembre est à ne pas manquer

Le film "Vol 93" de Paul Greengrass raconte l'histoire vraie du vol détourné de United Airlines le 11 septembre 2001 qui, grâce au courage des passagers, n'a pas atteint sa cible à Washington. Un homme en particulier, Todd Beamer, a agi en véritable héros.

Vol 93 : la véritable histoire derrière le film de Paul Greengrass

Sorti en juillet 2006, le film Vol 93 réalisé par Paul Greengrass relate les véritables événements qui ont conduit au crash de l'avion de la compagnie United Airlines le 11 septembre 2001, détourné par quatre terroristes d'Al-Qaïda. Alors que le Boeing 757-200 qui effectuait la liaison New York / San Francisco avait pour cible Washington, les courageux passagers ont tenté de reprendre les commandes de l'appareil, et de neutraliser les terroristes. Le long-métrage se déroule en temps réel et revient sur les 90 minutes qui ont précédé le crash de l'appareil, et sur le courage des passagers.

Résumé des faits

Le vol United Airlines a décollé de l'aéroport Liberty de Newark seulement quatre minutes avant que le premier avion d'American Airlines ne se crashe dans la tour Nord du World Trade Center. Quelques instants plus tard, c'est le vol 175 de United Airlines qui s'écrase sur la tour Sud. Le vol 77 se précipite quant à lui sur le Pentagone. Contrairement à ces derniers, le vol 93 n'est détourné par les pirates de l'air que 46 minutes après son décollage. Grâce à leurs communications avec leurs proches, les passagers découvrent que plusieurs avions se sont crashés dans des endroits symboliques de la puissance américaine et réalisent rapidement que leur avion a également été détourné en vue d'une mission suicide.

Le passager Todd Beamer, accompagné de trois autres hommes, décident d'attaquer les terroristes, avec l'aide d'autres passagers, après s'être entretenus avec les hôtesses de l'air. Beamer était en ligne avec une opératrice de United Airlines lorsqu'il a décidé de lancer l'attaque. Son fameux "Let's roll !" ("Allons-y !") à destination des autres passagers est resté célèbre comme le signal de leur acte de bravoure.

Plaque du mémorial du Vol 93 d'United à Westborough dans le Massachusetts avec l'inscription "Let's Roll" © DR

Grâce à leur courage et leur détermination, les passagers du vol 93 sont parvenus à maîtriser les terroristes. Malheureusement, ils n'ont pas pu reprendre le contrôle de l'appareil à temps pour l'empêcher de s'écraser dans un champ en Pennsylvanie, mais ont évité que l'avion n'atteigne sa cible (Le Capitole ou La Maison-Blanche) à Washington qui se trouvait à une vingtaine de minutes.

Todd Beamer, le héros du Vol 93

Comme mentionné auparavant, la révolte des passagers du vol 93 a été menée par Todd Beamer, un représentant des ventes de la société IBM âgé de 32 ans. Dans le film de Paul Greengrass, il est incarné par le comédien David Alan Basche. Il était à bord du vol Newark / San Francisco pour un rendez-vous professionnel et devait rentrer le soir même retrouver sa femme, alors enceinte de cinq mois, et leurs deux enfants, à leur domicile de Cranbury, dans le New Jersey.

Le couple était revenu d'un voyage en Italie le 10 septembre, et alors qu'il aurait pu partir à San Francisco ce soir-là, il a préféré prendre un vol le lendemain matin pour passer du temps avec son épouse. Il a quitté son domicile vers 6h du matin en direction de l'aéroport de Newark. Le vol 93 qui devait décoller à 8h n'a finalement été poussé que 42 minutes plus tard en raison de l'important trafic à l'aéroport ce jour-là.

La famille de Todd Beamer, le héros du Vol 93 © DR

Lorsque les terroristes ont détourné l'avion, Todd Beamer a tenté de passer un appel téléphonique qui a été dérouté vers une opératrice de la compagnie United Airlines, également suivi par le FBI. Il a ainsi pu les informer que des pirates de l'air avaient pris le contrôle de l'appareil, et avaient tué un passager. D'après les conversations téléphoniques, Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Brunett et Jeremy Glick ont mis en place un plan pour neutraliser les terroristes et reprendre le contrôle de l'appareil. Ils ont ensuite été rejoints par d'autres passagers et membres d'équipage.

Todd Beamer a informé l'opératrice que le groupe était prêt à surgir dans le cockpit, pour reprendre le contrôle, et poser l'appareil au sol. Très croyant, Beamer a récité une prière au téléphone avec l'opératrice, avant de lui demander de dire à ses proches qu'il les aimait si le plan échouait. Peu après, l'opératrice a entendu des voix puis Todd Beamer dire "Are you ready ? Okay. Let's roll". Ce sont les derniers mots prononcés par ce dernier entendus par l'opératrice Lisa Jefferson.

Les derniers instants des passagers ont été enregistrés par la boîte noire, et indique qu'ils sont rentrés dans le cockpit, en tentant de maîtriser les terroristes, pendant que ces derniers ont fait basculer l'avion pour déstabiliser leurs assaillants. Le vol 93 s'est finalement crashé dans un champ vide de Shanksville en Pennsylvanie à une vitesse de 906 km/h, tuant tous ses occupants sur le coup.

Le 20 septembre 2001, dans un discours d'hommage aux passagers du vol, George W. Bush a particulièrement visé Todd Beamer, en le qualifiant "d'homme exceptionnel" devant sa femme, Lisa Beamer, présente ce jour-là. Dans deux de ses discours, le 8 novembre 2001 et plus tard en 2002, George W. Bush a terminé par un "Let's roll" en hommage à Todd Beamer.

La chanson de Neil Young, Let's roll, a été écrite en hommage à son courage.