Trailer (et coiffure) catastrophique pour le nouveau film de Mel Gibson avec Mark Wahlberg

L'idée est bonne, Mark Wahlberg est méconnaissable et a l'air déchaîné, mais la bande-annonce de "Vol à haut risque", thriller d'action réalisé par Mel Gibson, est aussi drôle que très décevante...

Trailer à haut risque pour Mel Gibson

Quel dommage... Voici des premières images qui, en même temps qu'elles témoignent de la bonne intention de Mel Gibson pour son retour derrière la caméra et font bien rire devant un certain choix cosmétique concernant Mark Wahlberg, risquent fort d'annuler toute curiosité quant à Vol à haut risque.

Vol à haut risque ©Metropolitan Filmexport

Ce thriller d'action réalisé par Mel Gibson, avec Mark Wahlberg, Michelle Dockery et le trop rare Topher Grace au casting, se dévoile en effet dans une bande-annonce (vidéo en tête d'article) qui montre exactement ce qu'il va se passer dans le film, dans un montage chronologique, et souligne bien tout ce qui aurait dû nous surprendre devant l'écran de cinéma.

L'US Marshals Madelyn Harris (Michelle Dockery) est chargée d'escorter Winston (Topher Grace), criminel et informateur, jusqu'à New York pour qu'il y témoigne contre un parrain de la mafia. Ils voyagent à bord d'un petit avion volant notamment au dessus de l'Alaska. Elle est méfiante envers le pilote de l'appareil, Daryl Booth (Mark Wahlberg), qui ne semble pas être celui qu'il prétend être...

Mark Wahlberg en perd ses cheveux

C'est d'autant plus dommage, à regarder Mark Wahlberg se révéler dans cette bande-annonce et se battre dans le petit habitacle de l'avion où se déroule l'action, que l'idée est à l'origine intéressante. En 2020, le scénario de Vol à haut risque faisait en effet partie de la "Black List", liste qui recense les meilleurs scénarios en attente d'acquisition par les studios. Son potentiel dramatique et cinématographique apparaissait évident, avec un huis clos mortel et aérien prometteur. En 2023, l'annonce que Mel Gibson réaliserait le film avec Mark Wahlberg en tête d'affiche faisait naître l'espoir que le réalisateur de Braveheart et Tu ne tueras point nous surprenne pour le meilleur.

Las, avoir vu la bande-annonce fait naître la sensation amère d'avoir déjà tout vu le film, et qu'à quelques détails négligeables après on en sait déjà la fin... Reste alors la performance a priori très investie de Mark Wahlberg, jamais aussi bon que quand il joue les salopards antipathiques, et surtout son apparence dans Vol à haut risque, avec une coiffure pour le moins spectaculaire.