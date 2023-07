Voleuses : Adèle Exarchopoulos se dévoile en snipeuse pour Mélanie Laurent

L'équipe de choc constituée par l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent se montre dans la première bande-annonce de "Voleuses", son nouveau film qui arrive cet automne sur Netflix. Des images inédites, énergiques, séduisantes et prometteuses.

Mélanie Laurent monte au braquo

Après Le Bal des folles sorti sur Prime Video, c'est sur Netflix que Mélanie Laurent présentera son septième et nouveau long-métrage : Voleuses. Comme c'est le cas depuis son deuxième film en tant que réalisatrice, son scénario est à nouveau l'adaptation d'un histoire existante. Il s'agit en effet ici de La Grande Odalisque, bande dessinée et grand succès de Vivès, Ruppert et Mulot. Une histoire haletante, avec un trio de beaux personnages, les cambrioleuses Carole, Alex et Sam. Celles-ci sont respectivement incarnées par Mélanie Laurent elle-même, Adèle Exarchopoulos et Manon Bresch.

Carole et Alex sont deux voleuses de génie, et meilleures amies depuis toujours. Sous la coupe de Marraine depuis des années, elles rêvent d'être libres. Avec l’aide de Sam, une championne de moto, elles se lancent dans une ultime aventure pour s'affranchir de cette vie de cavale.

Sam (Manon Bresch) - Voleuses ©Netflix

Une première bande-annonce (vidéo en tête d'article), dévoilée par Netflix, montre ce trio. Un court teaser où deux des voleuses, Sam (Manon Bresch) et Alex (Adèle Exarchopoulos), se présentent à leur manière.

De l'action, de l'humour, de la joie

Dans le rôle de la Marraine, la troublante Isabelle Adjani, et côté masculin Félix Moati et Philippe Katerine sont aussi là. Après le drame Le Bal des folles et le sombre Galveston, Mélanie Laurent semble ainsi avoir fait le choix de la légèreté pour Voleuses, et on ressent déjà le caractère solaire de ce trio d'actrices. Et en vrai film de braquage, il y aura donc de l'action, du suspense, comme ces alléchantes premières images le dévoilent déjà.

Voleuses arrive sur Netflix le 1er novembre 2023.