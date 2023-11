Voleuses sur Netflix : comment comprendre la fin du thriller de Mélanie Laurent ?

La fin de "Voleuses", disponible sur Netflix, contient une révélation surprenante, que personne ne pouvait anticiper. On se penche sur les circonstances de cette fin, et sur ce que ça pourrait annoncer pour la suite.

Voleuses, un trio féminin mortel

Sorti sur Netflix le 1er novembre, Voleuses de et avec Mélanie Laurent entraîne les abonnés de la plateforme dans une aventure qui mêle thriller, film de braquage et comédie d'action. On découvre ainsi comment Alex (Adèle Exarchopoulos) et Carole (Mélanie Laurent), meilleures amies et cambrioleuses de génie, recrutent Sam (Manon Bresh), se vengent des tueurs du lapin d'Alex, préparent et exécutent le vol sophistiqué d'un célèbre tableau, etc.

Mais il y aussi un autre point d'intrigue : comment Carole et Alex vont réussir à se débarrasser de Marraine (Isabelle Adjani), leur dangereuse et instable "cheffe", qui ne veut pas les laisser prendre leur retraite. Ainsi, lors de la séquence finale de Voleuses, une confrontation violente a lieu entre Carole et Alex d'un côté, et Marraine et ses hommes de l'autre. Et lors de cette confrontation, la situation semble très mal tourner pour Carole...

Un mystère à éclaircir (spoilers)

Lors de la confrontation finale avec Marraine, après que Carole a dirigé le tir d'Alex pour l'abattre, elles se débarrassent des hommes de Marraine. Mais la police arrive aussi sur les lieux. Carole devrait s'enfuir, mais elle explique à Alex qu'elle ne s'en sortira pas. Alex pleure et rage, lui intimant de fuir, mais Carole n'a pas d'issue et se retrouve face aux hommes de la BRI. Mise en joue par ceux-là, Carole lève son arme, et un agent de la BRI ouvre le feu. Carole tombe. Sam et Alex parviennent à s'enfuir, on voit un instant un sac mortuaire se refermer sur une chevelure blonde, et d'autres urgentistes qui entrent rapidement dans l'immeuble avec des brancards.

Voleuses ©Netflix

Quatre ans plus tard, Sam retrouve Alex, qui s'est installée à la campagne. Elles ne se sont pas vues depuis la disparition de Carole, et Sam propose à Alex une nouvelle mission. D'abord réticente, Alex finit par la suivre. On les retrouve toutes les deux chevauchant dans une plaine désertique, pour parvenir à une petite maison en terre, dans un décor qui pourrait être celui d'un werstern. Là, elles tombent sur une petite fille aux cheveux blonds, qui dit s'appeler Raoule, "Raoul avec un E". À ce moment, Carole arrive alors dans le dos d'Alex et l'enlace. Sur les jolies notes de "I"ll Stand by You" des Pretenders, Alex réalise que Carole n'est pas morte, et lui demande de tout lui expliquer.

On ne saura pas, pour l'instant, ce qui s'est passé entre ce moment et celui où tout le monde, personnages comme spectateurs, ont laissé Carole pour morte. Mais il est permis d'émettre quelques idées.

Comment Carole a-t-elle survécu ?

Voleuses n'explique pas comment Carole a survécu au tir de l'agent de la BRI, qu'on voit viser son ventre avant de tirer. Ni, d'ailleurs, comment sa petite fille a aussi survécu puisqu'à ce moment-là Carole est enceinte de Raoule. Cependant, à repenser aux images qui précèdent l'ellipse, on peut comprendre que le corps à la chevelure blonde dans le sac mortuaire est celui de Marraine, et que les secouristes qui pénètrent ensuite au pas de course dans l'immeuble vont peut-être s'occuper de Carole, qui ne serait alors que blessée.

Comme on le découvre en conclusion de Voleuses, Carole est donc bien vivante et a donné naissance à Raoule. Que s'est-il passé ? Blessée, a-t-elle été soignée à l'hôpital avant de s'en échapper ? A-t-elle été jugée et emprisonnée pour la fusillade, puis se serait évadée de prison ? A-t-elle même été vraiment blessée ?Des circonstances qui doivent être éclaircies. En remontant encore dans l'histoire, il y a un moment, fugace, qui permet en réalité de comprendre que Carole a tout bien préparé.

Carole (Mélanie Laurent) - Voleuses ©Netflix

En effet, après avoir réussi le vol du tableau en Corse, les voleuses célèbrent avec Abner (Philippe Katerine). À ce moment, Carole appelle un homme, dont on ne connaît pas l'identité, et lui dit qu'elle va "avoir besoin de ses services", et que surtout Marraine ne doit pas être au courant. Avant de raccrocher, elle lui dit qu'elle le rappellera avec tous les détails. C'est donc avec lui, peut-être d'ailleurs le père de Raoule, que Carole va organiser sa disparition.

Une explication en détails dans la suite ?

Une fois réunies, il apparaît clair que nos trois héroïnes ne vont pas en rester là, et qu'on devrait donc les retrouver pour d'autres aventures. Dans la série de bande dessinée "La Grande Odalisque", il y a deux tomes, dont Voleuses est l'adaptation libre du premier tome, intitulé "Aire libre". Il reste donc le tome 2 à potentiellement adapter, intitulé "Olympia". C'est dans cette potentielle suite, que Netflix pourrait donner au film de Mélanie Laurent, qu'on pourrait ainsi découvrir comment Carole s'en est tirée.