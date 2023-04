Voleuses : premières images du film de Mélanie Laurent avec Adèle Exarchopoulos

Une première séries d'images du nouveau film de Mélanie Laurent "Voleuses" a été dévoilée, présentant son casting de stars avec notamment Adèle Exarchopoulos et Isabelle Adjani. Le rendez-vous est donné pour la fin 2023 sur Netflix !

Mélanie Laurent fait son film de braquage

Deux ans après Le Bal des folles, c'est sur Netflix qu'on pourra découvrir le nouveau film de Mélanie Laurent. Les adaptations d'oeuvres littéraires réussissent à l'actrice-réalisatrice, et cette fois-ci c'est le succès de librairie La Grande Odalisque qui sert de base à Voleuses. On y suivra deux cambrioleuses de haut vol, lancées dans une ultime aventure avant de, elles l'espèrent, se retirer des affaires. Évidemment, la tâche va se révéler particulièrement compliquée...

Une première série de photos a été dévoilée en exclusivité par Vanity Fair, et on peut y découvrir les personnages qui animeront cette aventure.

Voleuses ©Netflix

Un casting cinq étoiles

Derrière la caméra, Mélanie Laurent est aussi devant, entourée de partenaires de luxe. Dans le rôle de Carole, elle aura pour complice Adèle Exarchopoulos, qui devrait être Alex. Ou alors est-elle Sam, la chauffeuse et troisième acolyte ? À moins que celle-ci ne soit incarnée par la jeune Manon Bresch ?

Voleuses ©Netflix

Autour de ces trois cambrioleuses, variation très réussie du trio des "Cat's Eyes", il y a aussi Isabelle Adjani, Félix Moati et Philippe Katerine. Un casting majeur pour cette première collaboration de Mélanie Laurent avec Netflix, et qu'on découvrira en action le 1er novembre 2023.

Philippe Katerine - Voleuses ©Netflix

Félix Moati - Voleuses ©Netflix

De l'action en vue

Tourné à Paris, en Corse et sur le circuit des 24h du Mans, Voleuses devrait prendre la forme d'un thriller policier et offrir son lot de péripéties. Mais par rapport aux séquences bigger than life de la bande dessinée La Grande Odalisque, on doit s'attendre à une réduction inévitable de leur impressionnant spectacle.

Isabelle Adjani - Voleuses ©Netflix

Néanmoins, puisqu'Isabelle Adjani avait évoqué en août 2022 dans les colonnes de Nice Matin sa participation à un "Mission : Impossible de femmes", on peut tout de même tabler sur un thriller qui devrait offrir quelques jolies séquences d'action.

Rendez-vous le 1er novembre 2023 sur Netflix pour découvrir Voleuses.