Volte/Face 2 : John Travolta et Nicolas Cage intéressés pour apparaître dans la suite

Adam Wingard, le réalisateur de la suite de "Volte/Face", vient d'annoncer une nouvelle qui va ravir les fans du film original : John Travolta et Nicolas Cage pourraient reprendre leurs rôles respectifs de Sean Archer et Castor Troy.

Volte/Face : summum de l'action 90's

Après avoir atteint dans les années 80 des sommets dans le cinéma d'action asiatique avec Le Syndicat du crime ou Une balle dans la tête, John Woo est séduit par les sirènes d'Hollywood au début des années 90. Il commence classiquement avec Chasse à l'homme avant de monter en puissance en 1996 avec Broken Arrow dans lequel il dirige John Travolta. Il retrouve l'acteur un an après pour ce qui sera un des films d'action les plus marquants de la décennie : Volte/Face.

Volte/Face ©Touchstone Pictures

L'intrigue tourne autour de deux personnages aux opposés de la loi. Sean Archer (John Travolta) est un agent du FBI dont le fils est tué par le terroriste Castor Troy (Nicolas Cage). Une rivalité s'installe et prend des proportions encore plus folle. Le premier vole en effet le visage du deuxième pour découvrir où il a posé une bombe dans Los Angeles. De greffe en greffe, le policier devient le criminel, et vice/versa. On échange les vies et le scénario se fait plaisir dans un grand casse-tête jubilatoire et machiavélique.

Retour aux fondamentaux

Une suite de Volte/Face a été annoncée il y a quelques mois. Elle pourrait voir le retour de ces deux personnages iconiques. Adam Wingard, en ce moment en pleine tournée promotionnelle pour son Godzilla Vs Kong, réalisera cette suite. Interrogé par nos confrères de Showbiz Cheat Sheet sur ce Volte/Face 2 aussi craint qu'attendu, le réalisateur a en effet confié que John Travolta et Nicolas Cage devraient effectivement reprendre leurs rôles. Ils attendent tout simplement de recevoir le scénario pour donner leur feu vert. Wingard rajoute que l'intrigue tournera autour de ce noyau iconique. Nous y suivrons, a priori, la rivalité d'Archer et de Troy plus de 20 ans après leur première confrontation.

De quoi rassurer les fans du premier Volte/Face qui aurait vu d'un mauvais œil que le film se fasse sans eux. Une chance pour Travolta et Cage de retrouver aussi les sommets du box-office.

En attendant, Volte/Face est disponible sur Disney+.