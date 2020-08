Volte/Face : Hugh Jackman est chaud pour un remake avec Ryan Reynolds à une condition

Après leur constante chamaillerie sur les réseaux, qui leur a conféré une popularité planétaire - en plus de leurs popularités respectives déjà importantes -, difficile de ne pas envisager faire évoluer la situation avec un film rassemblant Hugh Jackman et Ryan reynolds. Un film qui pourrait être le remake du film culte de John Woo "Volte/Face" ! Hugh Jackman est prêt, mais à une condition...

Volte/Face : un film devenu légendaire

En 1997, John Woo sortait Volte/Face, un film d'action typique des années 90, avec très peu de souci pour le réalisme et beaucoup pour le grand spectacle, des dialogues à la fois hilarants et déjantés, des explosions au kérosène et des stars d'Hollywood. Troisième film américain du maître de l'action chinois, après Chasse à l'homme et Broken Arrow, Volte/Face met en scène l'affrontement d'un criminel (Nicolas Cage) et d'un agent spécial du FBI (John Travolta). Avec une particularité surréaliste, puisque les deux hommes échangent leur visage, suite à une folle tentative d'infiltration. Ennemis jurés, ils vont chacun devoir devenir leur Némésis. Malgré cette idée qui prête a priori plus à rire qu'autre chose, le film est un succès critique et commercial, avec notamment une performance XXL de Nicolas Cage. Cette performance participe beaucoup à la fameuse "trilogie d'action" de Cage, à savoir l'enchaînement Rock - Les Ailes de l'enfer - Volte/Face. Film devenu culte avec le temps, l'idée d'un remake hante les couloirs d'Hollywood, et on pourrait bien avoir trouvé les deux interprètes parfaits pour ça : Hugh Jackman et Ryan Reynolds.

Une simple nouvelle blague ou un réel projet ?

En effet, interrogé pour SiriusXM, Hugh Jackman s'est dit prêt à faire un remake de Volte/Face avec son ami et meilleur ennemi Ryan Reynolds. Mais à une condition : que le film soit tourné sans qu'ils n'aient aucune scène à tourner ensemble ! Si cela est techniquement envisageable, ça ne semble pas pour autant facilement réalisable et serait sans doute décevant pour les fans de Deadpool et Wolverine, qui rêvent de les voir ensemble au cinéma. On le sait, et c'est une des rengaines les plus sympathiques des réseaux, les deux acteurs s'amusent à se vanner et s'envoyer des piques dès qu'ils en ont l'occasion. Ce jeu a créé une formidable attente, qui on l'espère conduira un jour à les voir sublimer toute cette histoire dans un film. Et c'est là que l'idée d'un remake de Volte/Face n'est pas si bête. Avec son synopsis déjanté, l'opportunité d'incarner l'autre personnage et donc d'échanger les personnalités, l'association Reynolds - Jackman dans cette perspective serait forcément brillante.

Seulement, difficile de voir comment un tel projet pourrait se faire à court ou moyen terme. Les deux hommes ont des plannings chargés et des exigences salariales très élevées qui feraient largement exploser le budget d'un tel film. Mais à la réflexion, cette idée née sur Reddit pourrait bien être la meilleure et la plus pertinente pour rassembler les deux hommes dans une production "méta". Espérons que Ryan Reynolds a ri à cette déclaration de Hugh Jackman, mais aussi qu'il la considère plus sérieusement.