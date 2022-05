Volte/Face : Nicolas Cage évoque le projet du nouveau film

25 ans après la sortie de "Volte/Face", thriller d'action majeur réalisé par John Woo avec Nicolas Cage et John Travolta, aura-t-on un nouveau film, remake ou suite ? De très nombreux fans du film en rêvent, et Nicolas Cage a fait une mise à jour qui devrait leur plaire.

Un sommet du cinéma d'action des années 90

Dans la filmographie de Nicolas Cage, trois films occupent une place à part, constituant une "sainte trinité" : Rock, sorti en 1996, Les Ailes de l'enfer et Volte/Face, tous deux sortis en 1997. L'acteur s'était jusque-là essentiellement distingué dans des films d'auteurs et indépendants, mais a prouvé en trois films qu'il avait sa place au panthéon des action heroes.

Dans Volte/Face, Nicolas Cage et John Travolta se prêtent à un double jeu fantastique. Initialement, Nicolas Cage est un dangereux criminel aux velléités terroristes, Castor Troy. Suite à son arrestation violente par Sean Archer (John Travolta), il tombe dans le coma, mais un plan machiavélique qu'il a conçu avec son frère Pollux est toujours en cours. Afin de déjouer ce plan, Sean Archer va prendre une décision radicale : échanger par greffe son visage avec celui Castor Troy, et se faire passer pour lui auprès de son frère. Problème : Castor Troy se réveille et, se découvrant sans visage, prend celui de Sean Archer... Une idée folle et des performances qui le sont tout autant, puisque chaque acteur joue son propre personnage, puis l'autre.

Volte/Face ©Paramount Pictures

De l'action déjantée, des interprétations dingues des deux comédiens, du suspense et de l'humour : Volte/Face est un grand succès critique et commercial, avec un box-office global qui culmine à 245 millions de dollars de recettes. Un succès qui, du côté d'une partie de son public comme de ses producteurs, devrait en appeler un autre...

Nic Cage donne des nouvelles du nouveau projet

En septembre 2019, Deadline annonçait que les studios Paramount s'engageaient dans un reboot - ou un remake, c'est selon -, avec des personnalités déjà attachées au projet. À la production, Neal Moritz, producteur historique de la saga Fast and Furious, David Permut à la production exécutive et déjà producteur sur Volte/Face, et à l'écriture le scénariste Oren Uziel, récemment à l'oeuvre sur Le Secret de la cité perdue. En février 2021, changement d'orientation avec l'arrivée du réalisateur Adam Wingard, qui assure que le film ne sera pas un remake, mais bien une suite directe.

Et tout récemment, Nicolas Cage a profité d'une interview au sujet d'Un talent en or massif donnée à ComicBook.com pour faire un point d'étape sur le projet, même s'il est très peu probable qu'il y apparaisse, étant donné la fin du film original (à partir de 4'20 dans la vidéo ci-dessous).

Je peux en parler. Il y a eu des coups de fil avec Neal Moritz (...) Ils ont avancé sur le sujet. Donc oui, "Volte/Face 2" peut-être. Peut-être.

Le projet semble donc bien vivant, et s'il ne donne pas plus de détails, le fait que Nicolas Cage puisse en parler librement est en soi une confirmation. Difficile cependant de mesurer comment ce projet peut être accueilli, avec une partie conséquente du public qui considère que le Volte/Face de 1997 est si parfait qu'un autre film viendrait forcément le ternir...