Vous êtes passés à côté en 2023 ? Ce film français méconnu est N°2 sur Netflix

Passé presque inaperçu lors de sa sortie, "Complètement cramé" connaît un joli succès sur Netflix France, où il se classe actuellement N°2. Il s'agit de l'adaptation du roman de Gilles Legardinier, mis en scène par ce dernier.

Une adaptation fidèle du best-seller de Gilles Legardinier

Réalisé par Gilles Legardinier lui-même, Complètement cramé est l’adaptation de son roman paru en 2012. L’auteur est connu pour ses comédies romantiques et sociales, souvent centrées sur des personnages en quête de renouveau. Avec des titres comme Demain, j’arrête ! ou Et soudain, tout change, Legardinier s’est imposé comme un incontournable de la littérature populaire française, ses livres étant traduits dans plus de 20 langues.

Dans Complètement cramé, l’histoire met en scène Andrew Blake (incarné par John Malkovitch), un riche industriel britannique à bout de souffle. Déçu par sa vie personnelle et professionnelle, il décide de quitter l’Angleterre pour devenir majordome en France. Ce choix improbable est avant tout une fuite, mais il se révèle être le début d’une transformation intérieure. Confronté aux employés excentriques du manoir où il s’installe, Andrew va peu à peu redécouvrir les plaisirs simples de la vie.

L’auteur-réalisateur a pris soin de conserver l’esprit du roman, tout en ajustant certains dialogues et scènes pour renforcer le rythme du film.

Un succès confirmé par les spectateurs de Netflix

Depuis son arrivée sur Netflix France, Complètement cramé s'est rapidement hissé en 2ᵉ position des films les plus regardés de la plateforme. Ce succès témoigne d’une demande croissante pour des récits positifs et chaleureux, capables de captiver un large public. Le film bénéficie également de l’aura de Gilles Legardinier, dont les romans ont conquis des millions de lecteurs en France et à l’étranger.

Lors de sa sortie dans les salles en novembre 2023, le film avait peiné à franchir la barre des 200 000 spectateurs. Une preuve de plus, s'il en fallait, que le streaming permet à des longs-métrages passés sous le radar lors de leur distribution en salles de trouver tout de même leur public.