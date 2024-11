Vous n'aurez pas ma haine : l'histoire vraie bouleversante derrière le film

Ce soir sur Arte, préparez-vous à un moment de profonde émotion avec Vous n'aurez pas ma haine. Ce film, adapté du récit poignant d’Antoine Leiris, offre une réflexion bouleversante sur le deuil, l’amour et la résilience après les attentats du Bataclan. Un film aussi sobre que puissant, qui mérite une attention particulière.

Vous n'aurez pas ma haine : du post Facebook au film

Vous n'aurez pas ma haine n’est pas seulement une histoire personnelle, c’est un témoignage universel sur la capacité humaine à résister à l’horreur et à trouver un chemin vers la paix intérieure. Antoine Leiris, journaliste et écrivain, a perdu sa femme lors de l’attaque terroriste du Bataclan en novembre 2015. Quelques jours après cette tragédie, il publiait sur les réseaux sociaux une lettre ouverte aux assaillants : « Vous n’aurez pas ma haine. » Ce message d’une incroyable dignité est devenu un symbole de résilience et a été partagé à travers le monde.

Un film sobre et sincère

Dans cette adaptation, le réalisateur Kilian Riedhof choisit la sobriété et la pudeur pour aborder un sujet aussi lourd. Plutôt que de chercher le spectaculaire, le film se concentre sur le quotidien bouleversé d’Antoine (interprété par Pierre Deladonchamps) et de son jeune fils, resté seul avec son père après la perte de sa mère. C’est à travers les gestes simples, les silences et les moments d’introspection que le spectateur entrevoit la douleur d’Antoine, mais aussi son combat pour continuer à vivre.

Vous n'aurez pas ma haine pose un regard profond et inspirant sur le processus de deuil et sur la capacité de l’homme à se reconstruire. Le titre, tiré de la lettre d’Antoine, rappelle que la haine n’est jamais la réponse, même face à l’injustice la plus violente. Ce film, sans jamais verser dans le mélodrame, invite le public à réfléchir à la manière dont chacun peut faire face à ses propres épreuves et, peut-être, trouver la force de surmonter l’insurmontable.

Que devient Antoine Leiris ?

Depuis la publication de Vous n'aurez pas ma haine et l’émotion mondiale suscitée par sa lettre, Antoine Leiris a poursuivi son chemin de résilience, se consacrant avant tout à l'éducation de son fils Melvil, qu'il élève seul. Journaliste de profession, il a choisi de s’éloigner quelque temps de la scène médiatique après le succès de son ouvrage, privilégiant une vie plus discrète pour se reconstruire et offrir un environnement serein à son enfant.

En 2019, il a publié un second livre, La vie, après, qui revient avec pudeur et sincérité sur son quotidien et la manière dont il s'efforce de construire un avenir positif malgré la douleur. Ce second témoignage, moins tourné vers la tragédie initiale, explore les défis et petits miracles du quotidien, les instants de joie partagée avec son fils, et la recherche de normalité après l'inimaginable. Par ce nouvel ouvrage, Antoine Leiris partage son parcours pour surmonter le deuil, affirmant ainsi son choix de tourner le dos à la haine pour avancer.

Aujourd'hui, Antoine Leiris continue de vivre avec discrétion, incarnant cette dignité et ce courage qui transparaissent dans ses écrits. Entre 2018 et 2021 il a été la "plume" officielle de la Mairie de Paris auprès d'Anne Hidalgo.