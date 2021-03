Voyagers : découvrez la bande-annonce du film avec Colin Farrell

« Voyagers », le prochain film de Neil Burger dévoile sa première bande-annonce. Porté par Colin Farrell, Tye Sheridan ou encore Lily-Rose Depp, ce film de science-fiction promet d'être pour le moins intrigant.

Voyagers : le nouveau film de Neil Burger

Après Limitless et Divergente, Neil Burger est de retour avec son nouveau film : Voyagers. Porté par Colin Farrell, Tye Sheridan et Lily-Rose Depp, ce film de science-fiction se déroule dans un avenir proche. L'histoire raconte le voyage de 30 jeunes hommes et femmes envoyés dans l'espace en quête d'un nouveau foyer. Tout ce petit monde est sous la direction de Richard, le commandant joué par Colin Farrell. Mais ce dernier va trouver la mort dans des circonstances particulières, laissant les 30 adolescents livrés à eux-mêmes.

Richard (Colin Farrell) - Voyagers ©Lionsgate

Comme le synopsis l'indique, les enjeux vont toucher à l'intimité de la nature humaine et interroger profondément notre condition : avec l'avenir de la race humaine en jeu, un groupe de jeunes hommes et femmes, élevés pour l'intelligence et l'obéissance, se lance dans une expédition pour coloniser une planète lointaine. Mais lorsqu'ils découvrent des secrets inquiétants sur la mission, ils défient leur entraînement et commencent à explorer leurs natures les plus primitives. Alors que la vie sur le navire sombre dans le chaos, ils sont consumés par la peur, la convoitise et la soif insatiable de pouvoir.

Une première bande-annonce intrigante

Lionsgate vient de dévoiler la première bande-annonce de Voyagers. Sous une forte dose de néons roses, Neil Burger semble choisir une esthétique radicale et assez inédite pour ce type de production. Tout semble aller pour le mieux avant que l'équipage du vaisseau n'expérimente une substance bleue inconnue. L'euphorie laisse rapidement place au danger. Écrit et réalisé par Neil Burger, le film devait initialement sortir dans les salles obscures en novembre dernier. Mais à cause de la pandémie de la COVID-19, le long-métrage a été repoussé. Voyagers sortira le 9 avril prochain dans les cinémas américains. Pour la sortie française il faudra patienter et attendre sans doute la réouverture de nos salles. En tout cas, la bande-annonce de Voyagers tease un film ambitieux et provocateur, qui semble aborder les odyssées spatiales d'une manière unique.