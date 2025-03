Warfare : le nouveau film du réalisateur de Civil War s’annonce fou

L’année dernière, la sortie de "Civil War" n’est clairement pas passée inaperçue. Et son réalisateur, Alex Garland, s’apprête à dévoiler un film qui devrait une nouvelle fois beaucoup faire parler de lui : "Warfare".

Alex Garland prêt à revenir fort avec Warfare

En 2024, Alex Garland a signé l’un des films les plus impactants de l’année avec Civil War. Celui-ci suit des journalistes qui, malgré le danger auquel ils s’exposent, couvrent la guerre civile qui fait rage aux États-Unis dans un futur proche. Après ce tour de force, le scénariste et réalisateur s’apprête à revenir avec un autre film choc : Warfare.

Ce long-métrage suit un groupe de soldats américains dont les membres doivent se battre pour leur survie lorsqu’ils sont pris pour cible au milieu d’un conflit au Moyen-Orient. En cela, l’intrigue de Warfare est plutôt classique. Mais ce qui rend le film très attrayant est l’origine de son histoire, et surtout sa forme.

Un récit raconté en temps réel

Afin d’écrire puis de réaliser Warfare, Alex Garland s’est aidé de Ray Mendoza. Ce dernier est un ancien Navy SEAL. Or, le film est basé sur l’une de ses véritables expériences lorsqu’il était soldat. Dans une interview avec Empire, Alex Garland explique que ainsi que le long-métrage est inspiré d’une bataille qui s’est déroulée en Iraq, en 2006.

Warfare tente de recréer les événements le plus fidèlement possible, en s’appuyant sur tous les détails dont se rappelle Ray Mendoza. Et, pour rendre l’expérience la plus immersive possible pour le spectateur, Alex Garland a choisi une forme particulière pour son film. Il a ainsi décidé de raconter les événements en temps réel.

Quid de sa sortie française ?

Le choix d’Alex Garland nous promet donc une plongée particulièrement réaliste dans l’enfer de la guerre. Warfare s’inscrit ainsi dans la lignée de l’impressionnant 1917 de Sam Mendes. Même si ce dernier avait fait un choix encore plus audacieux avec un film tourné comme un long plan-séquence, pour un résultat saisissant.

Warfare rassemble aussi un gros casting. Joseph Quinn, Will Poulter, Charles Melton, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Kit Connor, Cosmo Jarvis et Noah Centineo incarnent certains des soldats au centre de l’intrigue.

On espère toutefois que le long-métrage se dotera bientôt d’une date de sortie en France. Car s’il arrivera le 11 avril prochain dans les cinémas nord-américains, à l’heure actuelle, aucune date n’a été annoncée pour sa sortie en France.