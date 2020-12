Warner Bros envisagerait de sortir trois autres grosses productions directement en streaming

Après « Wonder Woman 1984 », Warner Bros envisagerait de sortir certains de ses autres films directement en streaming. En raison de la crise sanitaire actuelle, même les gros studios sont obligés de réfléchir à une nouvelle stratégie.

Wonder Woman 1984 : simultanément en salles et en streaming

L'année 2020 est une année particulière, et dévastatrice. Le secteur cinématographique ne déroge pas à la règle. Et même les grands studios comme Warner Bros sont obligés de trouver des solutions alternatives pour publier leurs œuvres. Wonder Woman 1984 pourrait ouvrir la voix aux sorties en streaming. Le film de Patty Jenkins sera disponible simultanément en salles et sur HBO Max le 25 décembre prochains aux USA. En France, nous sommes des petits chanceux puisque le long-métrage sera diffusé dans nos cinémas dès le 16 décembre. Disney capitalise également sur sa plateforme de streaming puisque le très attendu Mulan sera disponible dès le 4 décembre sur Disney +. De même, Soul, le prochain film des studios Pixar sortira directement sur cette même plateforme le 25 décembre.

Wonder Woman 1983 ©Warner Bros Studios

Une méthode qui pourrait finalement devenir la norme puisque Warner envisagerait de réitérer l'expérience avec certains de ses autres grosses productions à venir.

D'autres films Warner directement sur HBO Max ?

Variety rapporte en effet que plusieurs autres films de Warner Bros pourraient suivre Wonder Woman 1984 sur HBO Max, sans passer par la case grand écran. Le studio projette de sortir trois autres de ses grosses productions directement sur la plateforme.

Dans cette liste, non exhaustive, il y a notamment le prochain film de Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther. Il s'agit de Judas and the Black Messiah, un biopic sur l'assassinat du chef du mouvement des Black Panhers, porté notamment par Daniel Kaluuya, Jesse Plemons et Martin Sheen. La première bande-annonce, publiée cet été, annonçait une sortie pour 2021.

Judas and the Black Messiah ©Warner Bros Studios

Ensuite, il y a le thriller The Little Things de John Lee Hancock, porté par Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto. Un film policier dominé par une distribution 5 étoiles qui raconte le destin de Deke, un shérif victime d'un burn-out qui doit faire équipe avec un nouveau détective pour retrouver un tueur en série.

Enfin, il en va de même avec la nouvelle adaptation de Mortal Kombat. Le film de Simon McQuoid, toujours prévu dans nos salles le 17 février prochain (pour l'instant), a été indéfiniment retardé aux USA. Le producteur Todd Garner, qui voulait sortir le métrage dans les salles obscures, ne sait pas encore si Mortal Kombat finira sa route sur HBO Max ou non.