Cette excellente comédie d'horreur de 2019 va avoir une suite

Samara Weaving a confirmé son retour pour la suite de "Wedding Nightmare", la comédie d'horreur qui avait eu un beau succès en 2019 et mis à l'honneur la comédienne.

Samara Weaving, la scream queen de Wedding Nightmare

Après avoir joué une babysitter sataniste sur Netflix (The Babysitter en 2017), et avant de donner la réplique à Margot Robbie dans Babylon (2023), Samara Weaving a porté sur ses épaules la comédie d'horreur Wedding Nightmare. Un film qui l'a révélée auprès des adeptes du genre, qui l'ont adoubée en scream queen. Dans Wedding Nightmare, la comédienne interprète Grace, qui le lendemain de son mariage doit se rendre dans le domaine de sa belle famille pour une soirée jeu.

La tradition veut qu'après chaque mariage, la personne amenée à rejoindre cette famille, les Le Domas, doit tirer une carte indiquant le jeu de la soirée. Sauf qu'un pacte fait entre les Le Domas et le diable rend ces soirées un peu particulières. Ainsi, la partie de cache-cache à laquelle va devoir participer Grace sera en réalité mortelle. Car si elle est découverte, la famille l'offrira en sacrifice au diable. Si elle survit, la famille devra mourrir.

Samara Weaving - Wedding Nightmare ©Twentieth Century Fox

Réalisé avec un budget de 6 millions de dollars, Wedding Nightmare a rapporté plus de 57 millions de dollars dans le monde. Le long-métrage a reçu des retours positifs de la presse et du public. Sur Rotten Tomatoes, le film a obtenu 89% d'avis positifs de la part des critiques professionnelles, et 78% pour les spectateurs et spectatrices. Son côté irrévérencieux et sanglant a convaincu. Mais au-delà son aspect gore particulièrement jouissif, Wedding Nightmare "joue sur un conflit de classes sociales légitime" et s’amuse "des idéaux liés au mariage et de l’absence de morale du 1% de l’élite économique", comme l'expliquait Samara Weaving (via L'Officiel). À cela s'ajoute un regard féministe. La robe de mariée qui se déchire et se tache au fil des minutes représentant "le patriarcat et son effondrement" (via Variety).

L'actrice reviendra dans la suite

Après le succès du film, une suite a été évoquée en début d'année. Celle-ci se confirme aujourd'hui avec la confirmation du retour de Samara Weaving. Cette dernière a été interrogée par Comicbook sur l'avancée du projet, et l'actrice a affirmé que c'était en bonne voie.

Je suis à fond pour. On l'est tous. Ce n'est pas comme si on avait partagé notre sang en se serran la main, mais c'est à peu près ça. Là je viens juste de rentrer chez moi, je dois passer quelques coups de fil.

La fin du premier film montrait Grace en unique survivante ensanglantée à l'arrivée de la police. La suite était donc ouverte, tout en laissant envisager qu'elle pourrait finir en prison. On ne sait pas encore ce que racontera ce Wedding Nightmare 2, et si l'héroïne osera à nouveau se marier. Aucune date de tournage n'a été précisée. La production étant encore à ses prémices.