West Side Story : le remake de Spielberg se dévoile dans une bande-annonce grandiose

"West Side Story" mis en scène par Steven Spielberg, c'est une des productions les plus attendues de l'année, et pour patienter et s'enthousiasmer d'ici sa sortie en décembre 2021, on peut en découvrir des images dans une magnifique bande-annonce.

Steven Spielberg revisite le chef-d'oeuvre de 1961

West Side Story est un monument du cinéma américain et mondial, un film multi-oscarisé, célébré pour sa musique, ses danses, sa photographie et sa mise en scène. Adaptation moderne de l'histoire de Roméo et Juliette dans le New York des années 50, ce film musical raconte une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme appartenant à deux bandes différentes, lui est un ancien leader des Jets, elle appartient aux Sharks, bande de laquelle son frère Bernardo est le leader. Avec Natalie Wood, George Chakiris, Rita Moreno et Russ Tamblyn notamment, West Side Story est dans l'histoire du septième art le parfait mariage entre Hollywood et Broadway.

West Side Story ©Walt Disney Studios Distribution

Une bande-annonce qui promet du spectacle

À découvrir en tête d'article, la bande-annonce de ce nouveau West Side Story semble témoigner de la parfaite distance à laquelle il se situe par rapport à l'original. Fidèle à l'histoire, ses lieux et ses personnages, on sent que Steven Spielberg a voulu moderniser cette formidable histoire tout en respectant la performance initiale du film de 1961. Les danses s'annoncent tout simplement magnifiques, les interprétations au diapason et la musique formidable. Côté casting, on retrouve une jeune génération, avec notamment Ansel Elgort et Rachel Zegler, qui doit ressentir tout de même une petite pression sur les épaules vu l'héritage flamboyant qu'ils doivent honorer. Vite, hâte d'être le 8 décembre 2021 pour enfin découvrir ce remake qui devrait faire parler de lui dans le monde entier !