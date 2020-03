West Side Story : nouvelles images du remake de Spielberg

En ces temps durs où l'actualité stagne à cause du coronavirus, le "West Side Story" de Steven Spielberg nous offre des nouvelles images. Le réalisateur américain a pu tourner son film avant la pandémie et il ne devrait y avoir aucun problème pour la sortie prévue en fin d'année.

Il existe dans l'industrie du cinéma peu de gens qui arrivent autant à traverser les époques en gardant une régularité exemplaire. Steven Spielberg est de ceux-là. L'américain a su préserver ce qui fait la force de son style, en arrivant à trouver certains points d'évolution. Non content d'avoir une filmographie déjà impressionnante, il ne s'arrête pas en si bon chemin et continue de l'élargir. Il a, certes, lâché Indiana Jones 5 (le précédent est l'un des rares et gros ratages de sa carrière), mais travaille sur un projet très important : le remake de West Side Story.

À l'origine, il y a eu une comédie musicale présentée à Broadway. Couronnée de succès, elle est adaptée au cinéma au début des années 60, dans un film dirigé par Jerome Robbins et Robert Wise. Une oeuvre dense, de 2h30, qui est considérée comme culte encore aujourd'hui. Autant vous dire que Spielberg ne s'attaque pas à n'importe quoi. Son West Side Story devrait reprendre la trame narrative initiale, à savoir la rivalité entre deux gangs new-yorkais : les Jets et les Sharks. Les premiers ont des origines européennes, quand les seconds sont issus de l'immigration portoricaine. Le jour où Tony, ex-chef des Jets, tombe amoureux de Maria, la soeur du chef des Sharks, cet amour va être au coeur d'un affrontement et il ne sera pas simple pour le couple de préserver leur amour.

Des images inédites pour West Side Story

Ansel Elgort, vu dans Baby Driver, campera Tony et c'est Rachel Zegler qui sera Marie. On ne la connaît pas encore mais ce premier grand rôle au cinéma pourrait être une belle carte de visite ! On peut les découvrir ensemble dans des nouvelles images du film qui viennent de sortir :

L'alchimie entre les deux acteurs sera primordiale, au sein d'un film qui a l'air d'avoir employé les grands moyens pour la reconstitution et pour livrer des scènes de danse remarquables. Car oui, ce West Side Story ne peut pas se passer de ce composant, au risque d'aller à l'encontre du matériau original. On peut justement apercevoir quelques phases de danse dans d'autres images, à découvrir ci-dessous. Pour finir, on ne manquera pas de vous partager une image de Rita Moreno, actrice présente dans le premier film, qui retrouve un autre rôle, des années après. Avant de passer aux clichés, petite piqûre de rappel : West Side Story est toujours prévu chez nous le 16 décembre 2020.