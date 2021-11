West Side Story : Steven Spielberg explique les raisons qui l'ont poussé à faire ce remake

Le légendaire réalisateur Steven Spielberg a expliqué les raisons qui l'ont poussé à faire un remake de l'immense classique « West Side Story ». Le long-métrage est attendu le 8 décembre prochain.

West Side Story : énorme classique

En 1962, Robert Wise et Jerome Robbins mettent en scène ce qui est, peut-être, la plus grande comédie musicale de toute l'histoire du cinéma : West Side Story. Inspiré de l'histoire de Roméo et Juliette, le long-métrage raconte l'opposition entre deux bandes de jeunes dans le West Side, un des bas quartiers de New York. À l'époque, le film est un énorme succès et est nommé à 11 reprises aux Oscars.

West Side Story ©MGM

Parmi ces 11 nominations, West Side Story a remporté 10 statuettes dont celles du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur dans un second rôle pour George Chakiris et de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Rita Moreno. Côté box-office, ce classique du septième art avait rapporté plus de 44 millions de dollars pour un budget de 6 millions de dollars. Ce qui est absolument titanesque pour l'époque. Malgré ce succès historique, la MGM n'a produit aucune suite ou remake jusqu'à présent. C'était sans compter l'arrivée de Steven Spielberg.

Effectivement, le cinéaste Steven Spielberg a décidé de s'attaquer au mythe West Side Story pour son nouveau film. Lui, qui n'est pas vraiment coutumier des remakes, décide alors de changer ses habitudes pour reprendre le classique de Robert Wise et Jerome Robbins. Côté casting, le réalisateur s'entoure d'une distribution notamment composée de Ansel Elgort, de Rachel Zegler ou encore du retour de Rita Moreno. Attendu le 8 décembre prochain, West Side Story sera donc la toute première comédie musicale du maestro.

Le film de son enfance

Tandis que son film se déroulera toujours dans les années 1950, Steven Spielberg a expliqué, au micro de Yahoo, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à mettre en scène un remake de West Side Story :

Je me suis mis au défi de savoir quelle serait la bonne comédie musicale à adapter. Et je ne pourrais jamais oublier mon enfance. J'avais 10 ans quand j'ai écouté pour la première fois l'album West Side Story, et il m'a toujours accompagné depuis. J'ai pu réaliser ce rêve et tenir cette promesse que je me suis faite : je dois faire West Side Story.

West Side Story ©20th Century Studio

Des raisons politiques

En grand fan du film original, Steven Spielberg, toujours à la recherche de nouveaux challenges, s'est donc mis au défi de mettre en scène un remake du film de son enfance. Mais ce n'est pas la seule raison. Le metteur en scène a aussi abordé des questions de politique pour justifier ce choix :

Les différends entre des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées sont des thématiques très anciennes. Et les différends entre les Sharks et les Jets en 1957, qui ont inspiré la comédie musicale, étaient profonds. Mais pas autant que nos oppositions contemporaines. Il s'est avéré qu'au milieu du développement du scénario, ces divisions se sont approfondies et élargies. Ce qui, dans un sens, a rendu l'histoire des oppositions également raciales, et plus uniquement territoriales. Un sujet plus pertinent pour le public d'aujourd'hui qu'il ne l'était peut-être même en 1957.

Même si le pari est risqué, Steven Spielberg est un réalisateur qui touche-à-tout. Il a prouvé par le passé qu'il est autant doué dans les films historiques, que dans les blockbusters ou les films de science-fiction. Et si il y a bien un homme capable de remettre au goût du jour West Side Story, tout en respectant le matériau d'origine, c'est bien lui !