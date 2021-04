West Side Story : une magnifique bande-annonce pour le remake de Steven Spielberg

60 ans après la sortie du film original aux États-Unis, Steven Spielberg va présenter son "West Side Story". Cette nouvelle adaptation du légendaire drame musical de Jerome Robbins et Robert Wise se dévoile avec une première bande-annonce aux images sublimes et au casting prêt à l'action.

West Side Story : adaptation d'un monument

C'est un des films les plus attendus de ces dernières années, d'autant plus depuis son report de l'hiver 2020 à celui de 2021. Après Ready Player One en 2018, Steven Spielberg revient au cinéma avec un autre hommage et un pari osé : le remake de West Side Story. Le film original est un monument de l'histoire du cinéma, et qui d'autre que le roi d'Hollywood pour se charger d'une nouvelle adaptation ?

En 1961, Jerome Robbins et Robert Wise réalisaient le film West Side Story, une adaptation de la comédie musicale d'Arthur Laurents, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein, créée en 1957 à Broadway. Drame romantique inspiré de Roméo et Juliette de Shakespeare, ce film musical raconte l'affrontement de deux bandes rivales des quartiers ouest de New York dans les années 50, les Jets et les Sharks. Le film fut un immense succès populaire et une production majeure célébrée par la profession, avec dix Oscars dont ceux de meilleur film et meilleur réalisateur.

L'association est donc a priori parfaite et, avec la fidélité annoncée à l'oeuvre originale, Steven Spielberg devrait proposer un spectacle grandiose.

Le grand film musical façon Steven Spielberg

Du spectacle, c'est ce que promettent les images de cette première bande-annonce (en tête d'article), rythmée par une version inédite de Somewhere, la composition légendaire de Leonard Bernstein. On aperçoit dans leurs costumes Ansel Elgort en Tony, Ariana DeBose en Anita, Rachel Zegler en Maria et David Alvarez en Bernardo. Ceux qui ont vu le West Side Story de 1961 ne seront pas surpris de reconnaître la même intrigue, les mêmes personnages et les mêmes lieux puisqu'il s'agit d'une adaptation fidèle. I like to be in America, Jet Song, Tonight, tous ces classiques seront donc là. Comment seront-ils interprétés ? Le mystère reste entier mais les quelques notes entendues dans la bande-annonce laissent bon espoir. Enfin, avec sa mise en scène dynamique, celle-ci choisit de nous plonger tout de suite dans la tension du drame...

West Side Story ©Walt Disney Studios Distribution

À noter, la présence de Rita Moreno au casting dans le rôle de Valentina, une addition glorieuse puisque l'actrice portoricaine est la Anita de 1961. Elle fera un lien touchant avec le casting original qui comptait notamment l'icône Natalie Wood dans le rôle de Maria, et Richard Beymer dans le rôle de Tony.

Des chorégraphies aux chansons, de la mise en scène millimétrée à l'inoubliable musique, le West Side Story de 1961est un chef-d'oeuvre a priori intouchable. On peut espérer, au vu de ces images, que Steven Spielberg soit bien à la hauteur du défi. Rendez-vous le 8 décembre 2021 au cinéma.