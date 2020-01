What did Jack Do ? Un court-métrage de David Lynch est dispo sur Netflix

Quoi de mieux pour commencer la semaine qu’on court-métrage de David Lynch ? Netflix vient de mettre en ligne « What did Jack do ? », récit de la rencontre dans un café de gare entre un policier et un singe, soupçonné de meurtre. 17 minutes qui démontrent encore l’inventivité du metteur en scène.

Une table d’un café plongée dans la pénombre d’un noir et blanc qui fait crépiter la pellicule. Et un singe, assis. Voilà le premier plan de What did Jack do ?, court-métrage que David Lynch trimballe avec lui depuis des mois, suite à sa diffusion à la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. Un moment de cinéma auquel nous n’avions toujours pas eu accès et que Netflix vient enfin de nous offrir. Le singe, habillé, est rejoint par un flic incarné par David Lynch. L’animal s’appelle Jack et vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il peut parler, avec une voix d’homme. Le contraire nous aurait forcément déçu de la part d’un artiste aussi libre. La discussion s’engage alors entre les deux. Le singe est accusé d’avoir commis un terrible meurtre. Il devra répondre de ses actes et se confessera sur un amour qui a laissé des traces dans son petit coeur.

Du pur David Lynch

Nous n’en dirons pas plus, pour vous laisser le soin de vous immerger naturellement dans cette séquence qui n’a rien à voir avec ce qu’on trouve ailleurs dans le cinéma. C’est cette singularité qui fait de David Lynch un cinéaste précieux. Dans What did Jack Do ?, le réalisateur arrive à instaurer une ambiance sans qu’on ait besoin d’avoir réponse à tout. Comment cette cohabitation entre les animaux et les hommes est-elle possible ? Vous pourrez toujours courir pour le découvrir ! La conversation, volontairement bourrée de trous, nous esquisse un monde qui se tient, dans lequel un policier homme enquête sur un singe amoureux d’une poule. Le minimalisme de la mise en scène et la limite des trucages participent au charme de ce court-métrage de film noir qui débarque en ce 20 janvier, pile pour l’anniversaire de Lynch.

Rien ne nous garantit que nous reverrons le maître un jour à l’oeuvre avec un long-métrage, alors il faut profiter de tous les moyens qu’il trouve pour exprimer ses idées. La situation peut être frustrante mais What did Jack Do ? rappelle combien il aura, pour toujours, une place à part dans cette industrie.