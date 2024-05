When Evil Lurks : ce film d'horreur va vous retourner le cœur (mais il faut le voir)

Après avoir sillonné de nombreux festivals de films d'horreur partout dans le monde, le long-métrage "When Evil Lurks" arrive enfin au cinéma en France ce mercredi 15 mai. Et si vous êtes amateurs de genre, il est à ne surtout pas rater. Mais il n'est pas fait pour tout le monde.

When Evil Lurks sort au cinéma en France

Après avoir été présenté dans de multiples festivals d'horreur à travers le monde (dont le Festival de Gerardmer en janvier dernier, où il a remporté le prix du public et le prix de la critique) le film When Evil Lurks arrive enfin dans les salles françaises ce mercredi 15 mai. Ce long-métrage est signé Demián Rugna qui était déjà à l'œuvre sur Terrified (Atterados), sorti en 2018.

L'histoire se déroule dans un village argentin isolé, où deux frères font une découverte morbide près de leur propriété. Ils découvrent que les événements étranges qui ont lieu dans leur village sont causés par un démon qui a élu domicile dans le corps d'un homme purulent non loin de là. Ils décident donc de se déplacer jusqu'à sa maison, et de se débarrasser de lui. Mais c'est le début de l'horreur pour eux et pour tous les habitants de ce petit village tranquille.

Une pépite à ne pas mettre devant tous les yeux

When Evil Lurks est un pur film d'horreur, au sens premier du terme. Dès le début du film, les visions horrifiques s'enchaînent, et le réalisateur n'épargne rien à son public. Il met un point d'honneur à montrer dans la chair de ses personnages l'empreinte puissante du mal qui se répand comme un poison. Et puisqu'il n'épargne rien, n'y personne, les enfants en prennent aussi pour leur grade, dans des séquences particulièrement graphiques et traumatisantes, qui ont conduit le distributeur à interdire le film aux moins de 16 ans.

Ce long-métrage se distingue par son absence totale de répit ou d'espoir. La noirceur y est omniprésente, enveloppant chaque scène d'une atmosphère oppressante où seul le mal semble prospérer. Jusqu'aux dernières secondes, le spectateur est maintenu dans une tension constante, sans jamais entrevoir la moindre lueur de lumière.

Expérience viscérale, When Evil Lurks rappelle ce que le genre peut offrir de plus puissant lorsqu'il est traité avec un tel degré de sérieux et de minutie. C'est du pur film horrifique comme il n'en sort que trop rarement sur nos écrans, et qu'il faut absolument découvrir dans les meilleures conditions. Si vous l'osez.