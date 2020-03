When We Pray : Jamie Foxx va réaliser son premier film

Jamie Foxx s'ajoute à la liste des acteurs qui tentent leur chance derrière la caméra. Il est en train de plancher sur son premier projet comme metteur en scène et on dispose déjà de quelques informations. Détenteur d'une filmographie intéressante, va-t-il se révéler avec cette casquette ?

À force de se mettre au service de la vision des autres, certains acteurs veulent aussi prendre le pouvoir. S'ils ont des choses à raconter et une sensibilité à mettre en avant, pourquoi ne pas leur laisser leur chance ? On peut estimer qu'ils sauront peut-être mieux que d'autres diriger des acteurs, vu qu'ils savent ce que le job implique. Mais cette expérience n'assure en rien qu'ils sauront être convaincants à la mise en scène. On en a vu, qui ont réussi ce grand écart à merveille et, d'autres, qui n'ont rien proposé d'extraordinaire. Nous verrons dans laquelle de ces deux catégories Jamie Foxx va se positionner, avec sa première mise en scène dont le titre est When We Pray.

Détenteur d'un Oscar pour sa performance démente dans Ray, Jamie Foxx a co-écrit le scénario avec Donald Ray “Speedy” Caldwell. When We Pray ne sera pas un gros film d'action dans la veine de ceux dans lesquels on peut le voir le plus souvent. Il sera question, ici, de la foi. Nous suivrons deux frères qui ont un rapport différent à la religion. Chacun pasteur, ils travaillent dans des églises qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le premier développe une "mega-église" portée sur la haute technologie, quand l'autre est plus modeste, avec un bâtiment plus traditionnel. Mais ce dernier va avoir besoin d'une aide financière pour continuer de travailler ainsi...

Jamie Foxx au casting de When We Pray ?

Rien ne dit encore si Jamie Foxx sera au casting dans l'un des deux rôles principaux. On a de bonnes raisons de penser que ce sera le cas. Pour partir sur une telle histoire, il doit avoir des choses à raconter et se mettre en scène dedans pourrait accentuer ce possible côté autobiographique. On parlait précédemment de son rôle récompensé dans Ray, mais Foxx a quelques autres performances de haut vol à son actif. Ses trois passages chez Michael Mann sont excellents, tout comme sa prestation énervée dans Django Unchained et celle dans La Voie de la justice.

La production de When We Pray pourrait débuter avant la fin de l'année, avec un petit budget sous la barre des 5 millions. Aucune date de sortie n'est évoquée pour le moment.