When You Finish Saving the World : gros casting pour le premier film de Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg veut s'inscrire sur la longue liste des acteurs qui ont essayé de prouver leurs capacités derrière la caméra. Sa première réalisation sera le long-métrage "When You Finish Saving the World". On en sait plus sur le joli casting qu'il va pouvoir diriger.

À désormais 36 ans, Jesse Eisenberg est parvenu à se constituer une belle filmographie. Visible dans plusieurs genres et capable de passer du cinéma indé à des productions de gros studios, il veut se lancer un nouveau challenge en se testant derrière la caméra. Son désir de réaliser ne date pas d'aujourd'hui, mais il n'avait visiblement jamais trouvé le bon moment ou le projet adéquat pour tenter l'expérience. Il semblerait que ce soit désormais le cas avec le film When You Finish Saving the World, qui sera une adaptation d'une série audio dans laquelle il est déjà impliqué. Eisenberg sera, en plus de la mise en scène, à l'écriture ainsi qu'au casting.

When You Finish Saving the World est une histoire qui s'étend sur trois décennies et suit trois personnages de la même famille. Le premier est Nathan, un père de famille qui tente de tisser des liens avec son fils récemment né. Les deux autres sont moins âgés. D'abord Rachel, une jeune étudiante qui cherche sa place dans le monde, puis Ziggy, un adolescent qui veut comprendre d'où il vient. Ceci étant dit, on ne sait pas du tout comment le scénario va se débrouiller avec ses personnages et si la structure de la série audio sera reprise comme telle. Le plus intelligent serait évidemment de venir en complément.

Un beau casting pour When You Finish Saving the World

En attendant d'en savoir plus, Deadline annonce que Finn Wolfhard et Julianne Moore seront au casting. Le gamin de Stranger Things n'est pas étranger à cette histoire puisqu'il prête déjà sa voix dans la version audio. Pour Moore, c'est l'assurance d'avoir une actrice chevronnée, en plus de pouvoir compter sur elle comme productrice. Dans cet exercice, elle sera accompagnée par Emma Stone et Dave McCary. Une bonne équipe se forme mais, avant de s'enthousiasmer, on attendra de moins être dans le flou concernant When You Finish Saving the World. Jesse Eisenberg va-t-il rejoindra le camp des acteurs qui peuvent faire des choses intéressantes avec une autre casquette ou cet essai sera-t-il vain ? Aucune date de sortie n'étant fixée, il faudra patienter pour avoir la réponse.