Will Smith : vers le premier Oscar de sa carrière ?

Après avoir collecté le Golden Globe, le SAG Award et le BAFTA du Meilleur acteur pour sa performance dans "La Méthode Williams", Will Smith se présente en grand favori pour la 94e cérémonie des Oscars. Superstar et véritable institution hollywoodienne, c'est sa troisième nomination après "Ali" en 2002 et "À la recherche du bonheur" en 2007, et cette fois-ci devrait être la bonne.

Will Smith, une carrière au sommet

Avant d'exploser au cinéma, Will Smith débute en 1987 comme rappeur et MC sous le nom de The Fresh Prince et connaît déjà la popularité et le succès, à peine ses vingt ans passés. Mais Hollywood lui tend les bras et le jeune homme cherche des défis à relever. La suite est mondialement connue, avec l'immense succès de la série Le Prince de Bel-Air, et une installation précoce dans la A-List hollywoodienne avec Bad Boys de Michael Bay en 1995.

Mike Lowrey (Will Smith) - Bad Boys ©Columbia TriStar Films

Dans l'action, la comédie, le drame, il est à l'aise. Les quelques échecs critiques qu'il connaît au fil de sa carrière, ainsi que des rendez-vous manqués célèbres comme Matrix et Django Unchained, ne ternissent pas vraiment son image, mais le privent peut-être d'une meilleure considération de ses pairs. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper, et c'est ce qui est en train d'arriver, avec sa pole position évidente pour recevoir l'Oscar du Meilleur acteur à la 94e cérémonie des Oscars, qui se tient le 27 mars 2022.

Sa performance dans La Méthode Williams fait l'unanimité

Au petit jeu des pronostics, il semble cette année y avoir peu d'enjeu concernant l'acteur à qui sera remis la prestigieuse statuette. Pourtant il y a de la concurrence, avec Javier Bardem dans Being the Ricardos, Andrew Garfield dans tick, tick... BOOM !, Benedict Cumberbatch dans The Power of The Dog et Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth. Mais la tendance, indiquée par les précédentes remises de prix, se confirme presque invariablement.

Richard Williams (Will Smith) - La Méthode Williams ©Warner Bros.

Avec La Méthode Williams, film dans lequel il incarne avec brio le père et entraîneur des soeurs et stars du tennis Venus et Serena Williams, Will Smith a déjà gagné cette année plus de récompenses haut de gamme que dans toute sa carrière - domaine de la musique mis à part. En effet, il a reçu en 2022 le Golden Globe du Meilleur acteur dans un drame, le SAG Award du Meilleur acteur et enfin le BAFTA dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'il a conquis la presse étrangère d'Hollywood - qui remet les Golden Globes -, ses confrères et consoeurs de la Screen Actors Guild, et enfin les professionnels du cinéma britannique.

Il s'agit de sa troisième nomination à l'Oscar du Meilleur acteur, après celles obtenues en 2002 pour Ali et en 2007 pour À la recherche du bonheur. À noter qu'il a reçu en 2005 un César d'honneur, et que c'était peut-être, jusqu'à la veille des Golden Globes 2022, sa récompense de cinéma la plus prestigieuse... Ému aux larmes lors de la remise de son SAG Award, on espère que Will Smith en a d'autres en réserve, tant la prochaine statuette de l'Oscar du Meilleur acteur lui semble destinée. Rendez-vous donc dans la nuit du 27 mars au 28 mars !