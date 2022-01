Willem Dafoe a une brillante idée pour une suite au film Joker

Que ses fans se rassurent, tout espoir de voir Willem Dafoe dans le rôle du Joker n'est pas mort ! Enfin, le rôle du Joker... Qui le prendrait à Joaquin Phoenix ? L'acteur, actuellement à l'affiche de "Spider-Man : No Way Home" et "The Card Counter", a ainsi trouvé l'idée parfaite pour mettre tout le monde d'accord.

Willem Dafoe, l'antagoniste parfait

L'acteur Willem Dafoe, 66 ans au compteur et des grands films en pagaille sur son CV, dispose d'un talent monstrueux que d'immenses réalisateurs ont su exploiter. En plus de son talent, ses traits et son sourire aussi charmants que diaboliques en ont fait un des acteurs les plus reconnaissables et désirés du cinéma. Ses traits, justement, semblent l'avoir prédisposé à un rôle qu'il n'a jamais eu, celui du Joker, le plus grand ennemi du célèbre super-héros Batman. En habitué de rôles terrifiants, il serait évidemment idéal dans le rôle.

Norman Osborn (Willem Dafoe) - Spider-Man ©Columbia TriStar Films

Alors qu'il a déjà joué à quatre reprises le rôle de Norman Osborn / Le Bouffon vert chez Marvel, trois fois dans la trilogie de Sam Raimi et récemment dans Spider-Man : No Way Home, il s'est ouvert sur le fameux vilain de DC lors d'une interview pour GQ. Sans évidemment ignorer que le rôle est actuellement détenu par Joaquin Phoenix, exceptionnel dans sa performance historique pour le film de Todd Phillipps Joker, Willem Dafoe a partagé une idée brillante où il s'imaginerait bien prendre les mêmes traits. Mais dans une configuration pour le moins subtile.

Jouer un imposteur du Joker

En 2019, Joaquin Phoenix renverse tout en devenant le personnage principal du film Joker. Antihéros inoubliable, le personnage devient le temps d'un film un protagoniste, excluant donc la présence de Batman, puisque le Chevalier noir ne peut pas être - pas encore du moins - un pur méchant. Une idée géniale, mais qui complique l'avenir. Faut-il concevoir un film où les deux personnages apparaîtraient, chacun tentant d'être le héros et personnage principal ? Complexe. Mais l'idée d'une suite au film de 2019 faisant néanmoins son chemin, peut-être que Willem Dafoe a trouvé le meilleur scénario possible.

Impossible de remettre en question Joaquin Phoenix dans le rôle. Et difficile de ne pas être tous d'accord sur le fait qu'on veut pourtant voir Willem Dafoe sous le même maquillage. Solution ? Willem Dafoe pourrait jouer dans un film Joker où il serait un copycat, un imposteur se faisant passer pour le Joker. Il développe ainsi cette idée :

Ce serait intéressant d'avoir un Joker imposteur. Comme ça il n'y aurait pas deux véritables Jokers, mais un des deux qui se ferait passer pour l'autre. Et d'une certaine manière, ça ouvre la possibilité d'une histoire intéressante, particulièrement avec le Joker de Joaquin Phoenix, quelqu'un qui l'imiterait ou copierait ce qu'il a fait. J'ai fantasmé sur cette idée. C'est la première fois que j'en parle d'ailleurs.

L'idée est brillante, simple, et permettrait de donner suite au film Joker en lui donnant un ennemi qui ne serait pas Batman. Un ennemi qui saurait pousser le véritable Joker dans ses retranchements, et le pousser donc encore plus loin dans sa folie, ce que Joaquin Phoenix saurait exécuter à merveille. Alors on espère bien que la Warner a entendu l'idée et que les scénaristes se sont déjà mis au boulot !