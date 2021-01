Willy's Wonderland : une bande-annonce déjantée pour la dernière folie de Nicolas Cage

Nicolas Cage enfermé dans un parc d'attractions se battant contre des créatures mécaniques maudites ? C'est la folle promesse de "Willy's Wonderland" dont on découvre aujourd’hui la bande-annonce !

Nicolas Cage : l'indomptable

Depuis maintenant une dizaine d'années, Nicolas Cage navigue en eaux troubles dans sa carrière. La faute à un début de siècle vécu sous le signe des excès financiers en tout genre. L'acteur a dilapidé sa fortune dans des dizaines de maisons, des œuvres d'art, un crâne de dinosaure... Sa fortune en a pâti et, après de nombreux prêts et des placements financiers moyennement bien conseillés, il s'est retrouvé ruiné à devoir des dizaines de millions de dollars au FISC. Sa carrière a alors pris un tournant un peu indigne de son talent, avec une succession de productions sans grandes ambitions dans lesquelles il apparaît quelques minutes pour revigorer sa tirelire.

Vengeance, Arsenal, Code 211, Between Worlds, Kill Chain, Running with the Devil,... Autant de films aussi vite produits qu'oubliés. L'année dernière encore, Cage s'est perdu dans Primal et Jiu Jitsu aux côtés de Tony Jaa. Pourtant, une lueur d'espoir semble peu à peu revenir dans sa filmographie.

La Couleur tombée du ciel ©XYZ Films

Il a déjà participé en fin d'année dernière au très bon La Couleur tombée du ciel. Dans ce thriller de science-fiction, Cage interprète un père de famille vivant près d'un site où s'écrase une météorite. Le film est visuellement extraordinaire et son scenario alambiqué et poétique à souhait. Retrouvant le goût des projets hors du commun, l'acteur a été également annoncé au casting de Prisoners of the Ghostland de Sion Sono et de L'insupportable poids de l'immense talent, dans lequel il se jouera lui-même... en double ! 2021, année de la résurrection ? Son apparition dans la série Netflix L'Histoire des gros mots semble pointer dans la bonne direction. Il se paiera également une place de choix dans le déjanté Willy's Wonderland.



Willy's Wonderland : on s'amuse comme on peut

Nous découvrons aujourd'hui un nouveau trailer de ce qui s'annonce comme un film drôle, violent et sanguinolent. Nicolas Cage y joue un personnage dont on ne connait pas le nom. Dès les premières secondes, il se retrouve avec les pneus de sa voiture crevés après avoir roulé sur une herse. On sent déjà qu'il y a du sabotage dans l'air. Un homme lui propose alors un pacte qui a l'air un peu trop propre pour être honnête. S'il passe la nuit à laver un ancien parc d'attractions pour enfants, ce bienfaiteur réparera sa voiture. Sans trop réfléchir, le taciturne Cage accepte la mission et enfile le t-shirt aux couleurs du centre dont le nom n'est autre que Willy's Wonderland.

Willy's Wonderland ©Saturn Films

Pourtant, alors que la nuit tombe et que le gardien récemment embauché commence son travail, huit créatures mécaniques du parc prennent vie et tentent de le tuer. Car ce qu'il ignore, c'est qu'elles sont possédées par des démons qui ont besoin d'un sacrifice humain. L'agent d'entretien va toutefois bientôt recevoir de l'aide de la part d'adolescents et de policiers de la ville. L'endroit est maudit, de nombreuses personnes y ont disparu et tout le monde veut que le phénomène cesse. Avec l'apport de Cage, qui ne prononce pas un seul mot de la bande-annonce mais qui semble manier le manche à balai comme personne, ce sera probablement possible.

Cette série B décomplexée, mise en scène par Kevin Lewis, veut faire rire autant qu'effrayer avec ce stoïcisme du personnage de Cage qui, lui, reste concentré sur son objectif : remettre de l'ordre dans le parc. Le reste du casting se compose notamment d'Emily Tosta, Beth Grant, Chris Warner et Ric Reitz.

Willy's Wonderland sera disponible en VOD dès le 12 février.