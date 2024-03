C'est le pire film de l'année mais le réalisateur ne regrette rien

Si les Oscars ont désigné les meilleurs films de 2023, les Razzie Awards ont décerné leurs prix des pires films de 2023. Et un film s'est particulièrement démarqué : Winnie the Pooh : Blood and Honey, la relecture horrifique du célèbre petit ourson fan de miel.

Winnie the Pooh : Blood and Honey sacré pire film de l'année

Comme le veut la tradition, en parallèle des Oscars, se tient chaque année la cérémonie des Razzie Awards, qui désignent les pires films de l'année précédente. Alors qu'Oppenheimer de Christopher Nolan a triomphé lors de la première (voir tout le palmarès), c'est Winnie the Pooh : Blood and Honey de Rhys Frake-Waterfield qui a été élu pire film de 2023 lors de la cérémonie s'étant déroulée le 9 mars dernier.

Pour rappel, dans ce film d'horreur très librement inspiré du personnage de Winnie l'ourson, le gentil ourson s'est transformé en tueur sanguinaire. La raison ? Jean-Christophe l'a abandonné, ainsi que tous ses amis, dans la Forêt des rêves bleus. Privés de nourriture, et incapables de se débrouiller seuls, les animaux ont été contraints de dévorer Bourriquet, et ont ensuite développé une haine viscérale pour Jean-Christophe, et les humains en général. Ainsi, lorsque Jean-Christophe retourne dans la Forêt cinq ans plus tard, il se retrouve pris au piège en compagnie de sa petite amie Mary et les deux jeunes gens sont ensuite torturés par Winnie et ses amis.

Si un tel film a pu voir le jour, c'est que le personnage de Winnie l'ourson est entré dans le domaine public récemment, ce qui a ouvert la porte à cette réinvention gore et pour le moins inattendue.

Le réalisateur s'est dit "honoré"

Alors que gagner le prix du pire film de l'année n'est en général pas une bonne nouvelle, le réalisateur de Winnie the Pooh : Blood and Honey (qui a également récolté les Razzies de la pire réalisation, du pire scénario, du pire reboot, et du pire couple à l'écran) a tenu à voir le verre à moitié plein. Ainsi, au micro de Variety, il s'est même dit flatté que le film concoure face à des blockbusters à plusieurs millions de dollars, alors que son film amateur a coûté moins de 50 000 dollars. Dans la catégorie "pire film de l'année", il y avait également L'Exorciste : Dévotion, Expendables 4, En eaux très troubles et Shazam ! La Rage des Dieux.

Je suis surpris que notre film à micro-budget soit comparé à Hollywood. Et cet honneur douteux ne me dérange pas car il me place face à des réalisateurs que j'admire énormément

a ainsi déclaré Rhys Frake-Waterfield.

Une suite déjà tournée

Sorti aux États-Unis et dans d'autres pays en février 2023, Winnie the Pooh : Blood and Honey a récolté près de cinq millions de dollars au box-office mondial, devenant ainsi un des films les plus rentables de l'année.

Avec un tel succès, une suite a rapidement été mise en route, toujours réalisée par Rhys Frake-Waterfield. La première du film a lieu ce lundi 11 mars à Londres, et le budget pour cette suite a été revu à la hausse, avec un peu moins d'un million de dollars au compteur. De quoi repenser le costume de Winnie, que le réalisateur a hâte que le public découvre. Les premières images sont à découvrir ci-dessous :