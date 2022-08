Wise Guys : Robert De Niro jouera deux parrains de la mafia pour le réalisateur de "Rain Man"

Après "Sleepers" et "Des hommes d'influence", Robert De Niro s'apprête à retrouver Barry Levinson pour le film de gangsters "Wise Guys". Un projet écrit par Nicholas Pileggi dans lequel l'acteur incarnera deux figures emblématiques du crime organisé : Vito Genovese et Frank Costello.

Robert De Niro : une figure incontournable des films de gangsters

Dès les débuts de sa carrière et dès sa première collaboration avec Martin Scorsese, Robert De Niro joue une petite frappe dans Mean Streets. Après sa performance remarquée dans le rôle de Johnny Boy, le comédien reçoit l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du jeune Vito Corleone dans Le Parrain, 2e partie. Par la suite, il s'impose comme l'un des visages incontournables du film de gangsters, tournant dans plusieurs références majeures parmi lesquelles Il était une fois en Amérique, Les Incorruptibles, Les Affranchis ou encore Casino.

Casino ©TF1 Vidéo

En 1999, Robert De Niro tourne en dérision ses mimiques outrancières ainsi que son image de caïd des précédents longs-métrages avec Mafia Blues, où il incarne Paul Vitti, un parrain new-yorkais souffrant d'une dépression. Un rôle qu'il reprend dans une suite sortie trois ans plus tard. Le comédien fait ensuite un caméo mafieux dans American Bluff, avant de retrouver Martin Scorsese pour The Irishman. Une fresque aux allures de chant du cygne étalée sur plus de 30 ans dans laquelle il prête ses traits à Frank Sheeran, tueur travaillant pour Russell Bufalino (Joe Pesci) soupçonné d'avoir assassiné Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Deux rôles pour le prix d'un avec Wise Guys

Si The Irishman aurait pu marquer ses adieux au genre, Robert De Niro n'en a pas terminé avec les films de gangsters. Selon The Wrap, l'acteur se prépare à retrouver le réalisateur Barry Levinson, avec lequel il a collaboré sur Sleepers, Des hommes d'influence, Panique à Hollywood et The Wizard of Lies. Le cinéaste s'apprête à mettre en scène un projet intitulé Wise Guys, produit par Warner Bros. et écrit par Nicholas Pileggi (Casino, Les Affranchis).

Un drame dans lequel Robert De Niro interprètera non pas une mais deux figures du crime : Vito Genovese et Frank Costello. Alors qu'ils étaient entrés en guerre, le premier a organisé une tentative d'assassinat sur le second en 1957, ce que racontera le long-métrage. Pour le moment, aucune date de tournage et de sortie n'ont été annoncées. Avant ce projet alléchant, l'acteur sera à l'affiche d'Amsterdam de David O. Russell et de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.