Wish : le nouveau Disney s'offre un trailer empli de magie

Dans "Wish : Asha et la bonne étoile", une jeune héroïne comprend qu'elle n'a pas besoin de son roi tyrannique pour exaucer ses vœux. Le nouveau film d'animation des studios Disney se dévoile à travers une première bande-annonce, qui introduit un trio de personnages attachants.

Wish - Asha et la bonne étoile : un nouveau conte féérique

Co-réalisateur de Tarzan et des deux volets de La Reine des neiges, Chris Buck est aux commandes du nouveau film d'animation des studios Disney, cette fois au côté de Fawn Veerasunthorn. Au vu de sa bande-annonce, Wish : Aisha et la bonne étoile devrait plonger les spectateurs dans un nouvel univers magique et présenter une nouvelle héroïne marquante.

Wish : Asha et la bonne étoile ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Adolescente de 17 ans, Asha habite à Rosas, le royaume des vœux. Dans ce pays fantastique situé au large de la péninsule ibérique, le roi Magnifico promet à son peuple et au monde entier d'exaucer leurs souhaits. Mais l'héroïne se rend compte qu'elle peut réaliser ses rêves seule si elle les désire vraiment et qu'elle ne manque pas de courage pour les accomplir. Accompagnée de sa chèvre préférée Valentino et de l'adorable force cosmique Star, elle va tout faire pour prouver aux autres qu'ils n'ont guère besoin de Magnifico.

Ariana DeBose, Alan Tudyk et Chris Pine forment le casting vocal de Wish : Asha et la bonne étoile. Le film d'animation ne dispose pas encore d'une date de sortie en France. En attendant d'en savoir plus, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.